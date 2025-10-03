「13星7鑽」美味一次嘗！「香港美酒佳餚巡禮」首度延長至午夜

香港年度美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至10月26日、一連4天於中環海濱活動空間登場，今年有兩大亮點，一是首次開放延長至午夜12時，以及備受喜愛的經典體驗「尊尚名酒區」及「品味館」將回歸，到訪旅客可一站盡享「13星7鑽」級美饌。台灣旅客只要向指定旅行社購買香港行程，即可免費獲贈價值港幣370元的嘉賓特選禮包，內含美酒佳餚巡禮入場券、8張品味券、美酒佳餚巡禮紀念酒杯1個。

●殿堂級陣容「東亞銀行尊尚名酒區」

「東亞銀行尊尚名酒區」將以殿堂級陣容經典再現，入場人士可於名酒區內一站式品賞各國頂級名釀，包括國際權威酒評家James Suckling策劃的專櫃，呈獻百餘款由他評出極高分之新舊世界頂級葡萄酒，以及其挑選的中國葡萄酒。另外，適逢波爾多1855列級莊園評級誕生170周年，名酒區也罕有的齊集波爾多五大一級酒莊傳奇之作。

「東亞銀行尊尚名酒區」鑑酒版圖更覆蓋全球，從西班牙酒王Vega Sicilia、義大利國寶級酒莊Biondi-Santi，到權威酒評家James Suckling評出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate，拉菲集團（Lafite）在中國打造的品牌「瓏岱」，全數同場亮相。名酒區亦跨越葡萄界限，精選來自蘇格蘭的56年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台等，盡顯世界各地釀酒工藝的非凡魅力。

●極致味蕾體驗「三大美食專區」

深受食客期待的「品味館晚宴」回歸，集結5位本地及國際頂尖名廚，包括北京米其林三星潮州菜大師張一峰、米其林二星倫敦中菜名廚Andrew Wong、點心女王鄭智善、星級粵菜主廚鄧家濠，以及融合創作廚師張嘉裕，聯手呈獻一場《超粵之味》十手豐盛晚宴，重新定義現代中菜。

由煤氣公司贊助的「Towngas 名氣美食街」同樣備受矚目，匯聚12間本地人氣餐廳，包括米其林三星L'Atelier de Joël Robuchon、富臨飯店，米其林二星及黑珍珠一鑽Bo Innovation、Arbor，米其林一星法菜Ami、Épure，黑珍珠一鑽粵菜明閣、中菜唐述及The Chinese Library，知名薄餅店CIAK Concept以及Towngas推薦CulinArt 1862等，以13星7鑽的奢華陣容，帶來一站式摘星體驗。

此外，人氣不減的「酒店美食街」則網羅11間本地星級酒店名廚之作，讓旅客品嘗君悅酒店海南雞飯、帝苑酒店芝士蝴蝶酥等酒店招牌菜式。

●「味覺配對」首度登場 「迪士尼」造型美食出列

今年「香港美酒佳餚巡禮」創新推出「味覺配對」新玩法，活動精選5大經典葡萄酒—梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠及長相思（Merlot, Chardonnay, Shiraz, Cabernet Sauvignon, and Sauvignon Blanc），與5種滋味—香甜、酸爽、辛辣、鹹香與鮮美，透過5種顏色標示分類，鼓勵旅客自由配搭場內多款佳釀與美食，盡情發掘食物與葡萄酒間的創意組合。

此外，「香港迪士尼樂園主題專區」也是場內一大亮點，多款樂園限定迪士尼人物造型美食登場，包括尚未於主題樂園開賣的全新耶誕主題甜點。酒品也別具驚喜，專區除提供漫威主題雞尾酒與特色特飲，也首次引入與迪士尼影業淵源深厚的Frank Family Vineyards 紅白葡萄酒。

●305個攤位、31個國家地區佳餚列陣

今年「香港美酒佳餚巡禮」場內共設約305個攤位，七成為美酒、三成為美食，匯聚來自全球31個國家及地區佳釀與美饌。此外，今年有多個全新國家展館首次亮相，包括美國、義大利、捷克、比利時、挪威、奧地利、墨西哥及波蘭，帶來耳目一新的風味選擇，讓旅客一站式暢遊世界。

●優惠看這裡！

今年香港旅遊發展局攜手香港賽馬會、港鐵公司及旅遊業界，推出專屬「嘉賓優享禮包」及「旅客專享系列優惠」，總價值超過港幣400元。旅客可透過多種指定管道獲取禮包，內含「香港美酒佳餚巡禮」入場券（附4張品味券及品酒杯一只），享受賽馬會港幣50元餐飲券，10月26日起可於沙田及跑馬地馬場感受世界級賽馬盛事的熱烈氣氛（有效期至2025年12月31日）。

此外，港鐵公司提供機場快線成人單程票買一送一優惠，方便旅客輕鬆往返機場。領取管道涵蓋10月22日跑馬地馬場「Happy Wednesday寶萊塢之夜」、10月21日至26日期間香港旅遊發展局指定旅客諮詢中心、指定酒店，以及購買指定熱門景點門票或透過指定旅遊網站與旅行代理商。

可樂旅遊：歷山酒店三天兩夜兩人一室自由行，10月24日出發限量6席，價格自19,888元起（含稅），包含尊享「品味館」獨家入場資格，每人並獲贈價值港幣740元的「嘉賓尊尚品酒禮包」。

易遊網：APP下單香港機加酒就送1,450元折扣碼，用台幣288元即可加購價值台幣1,738元的套票，享eSIM及價值港幣370元的「美酒佳餚巡禮嘉賓特選禮包」。另外如訂購灣仔帝盛酒店三天兩夜兩人一室自由行，入住每房加碼贈氣泡酒乙瓶，價格自7,599元起（含稅）。

雄獅旅遊：旺角仕德福酒店或尖沙咀仕德福山景酒店三天兩夜四人一室自由行，特別安排10月26日城市漫遊導賞半日遊，探索油麻地、深水埗知名景點及美食，價格自8,388元起（未稅），同樣贈送價值港幣370元的嘉賓特選禮包。

