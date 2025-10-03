金門酒廠國際烈酒賽大滿貫！勇奪77獎牌寫下台灣白酒傳奇

金門酒廠今年於四大國際烈酒競賽（SFWSC、IWSC、ISC、MS）表現傲人，所有參賽酒款以大滿貫之姿全數獲得獎牌。此次共勇奪77面獎牌與獎盃，其中包括6面雙金獎、20面金獎、31面銀獎、16面銅獎，更榮獲國際烈酒競賽（International Spirits Challenge, ISC）最終大獎——中式白酒年度最佳蒸餾酒廠及中式白酒類別冠軍獎盃，世界品質評鑑大賞（Monde Selection）頒發兩座鑽石獎盃，奠定金門酒廠在國際舞台上的領導地位。

金門酒廠於ISC國際烈酒競賽中，以「0.6L-56度12年陳年金門高粱酒」榮獲中式白酒類別最高榮譽獎項—冠軍獎盃（Trophy in the Baijiu Category）；金門酒廠則獲選年度大獎—中式白酒年度最佳蒸餾酒廠殊榮（Baijiu Producer Of The Year），同時在該賽事橫掃21面獎牌，是台灣區唯一榮獲1面雙金獎與3面金獎的代表，也是中式白酒類別獲獎最多的品牌。

在比利時世界品質評鑑大賞（Monde Selection, MS），金門酒廠出品的兩款家喻戶曉經典酒品「0.75L-58度金門高粱酒」與「0.6L-56度陳年金門高粱酒（5年）」分別榮獲金獎，兩款佳釀連續三年榮獲金獎以上肯定，雙雙獲頒該賽事特別榮譽鑽石獎盃，為金門高粱酒打下堅實口碑。

金門酒廠上半年則在美國舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）表現出色，不僅榮獲5面雙金獎，更憑藉14面金獎成為該賽事金獎數量最多的中式白酒品牌。而在英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（The International Wine and Spirit Competition）中，金門高粱酒是台灣唯一奪下金獎的品牌，也是橫跨台灣與中國地區所有參賽酒款評分最高的酒款，更進一步展現金門酒廠世界級的製酒實力。

慶賀金門高粱酒締造的卓越表現，金門酒廠全台直營門市與金酒福委會門市分別推出多元實惠的促銷方案，眾多雙金獎與金獎酒品，都能以優惠價格的購入。在昇恒昌免稅通路，則針對國際烈酒競賽中式白酒冠軍「0.6L-56度12年陳年金門高粱酒」推出買1瓶即送「39ML品酩杯（6入）+180ML公杯禮盒組1組」，贈品數量有限，送完為止。