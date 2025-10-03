聽新聞
麗星郵輪「探索星號」基隆母港再升級 2026年首推東京航線
麗星郵輪旗下探索星號將於2026年重返基隆母港。麗星郵輪今宣布，在完成2026年1月的高雄航季後，探索星號將自2月17日至12月11日展開長達10個月的基隆母港航程，更首度推出東京的7晚夏季航程，停靠大阪（和歌山港）、高知及清水。相關航程自本月16日起開放預訂。
麗星夢總裁吳明發表示，很高興能在2026年帶著更多航次與新增目的地重返基隆。2025航季的市場回饋顯示，不論是本地旅客或國際飛航郵輪旅客，都對便捷的郵輪假期充滿期待。2026年，將帶來更豐富的航程選擇，特別是於暑期旺季首次推出的7晚東京航程，為旅客帶來難以忘懷的海上旅程。
旅客可選擇適合連假出遊的3晚航次或4晚的短途旅行之旅，更首度推出東京的7晚夏季航程，停靠大阪（和歌山港）、高知及清水。從沖繩離島快閃之旅，到穿越日本九州、四國與本州的深度文化探險等。更多航程資訊洽當地旅行社，或官網 http://www.StarDreamCruises.com 查詢。2026年2月17日後的航程，將自本月16日起開放預訂。
