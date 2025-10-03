搶攻年底旅遊旺季商機 可樂旅遊推「出國萬元有找」

又到年底準備進入旅遊旺季，可樂旅遊就推出2025年壓軸強檔「年終線上旅展」，今起至11月14日，推出國內外遊程、自由行、住宿、機票、票券等超殺折扣，還規劃「出國萬元有找專區」、早鳥預購最高現折5000、高鐵旅遊69折等多種優惠，要來搶攻年底前最後一波旅遊商機。

可樂旅遊表示，今年第四季還有多個3日以上的連續假日，接下來還有行憲紀念日、跨年，以及明年的農曆春節、228等假日，預期天數短、萬元有找旅遊商品將會成為主力，包含短線、國旅商品有望成長3成以上。

為此可樂旅遊「年終線上旅展」規劃出國萬元有找專區，首推「曼谷自由行5+1日」，搭乘長榮航空直飛曼谷，入住市區精品酒店，每人9999元起。「首爾清州可樂GO、樂天世界5日」每人8999元起，走遍星空圖書館、盤浦大橋彩虹噴泉，漫遊韓國最長吊橋、千年籠橋，還能在聖水洞、明洞感受韓國最新時尚魅力，盡情享受購物樂趣。

針對國外旅遊，可樂旅遊推出限量一口價商品，「新馬雨林探險園、兩晚五星飯店5日」每人1萬9999元起，前往新加坡萬態野生動物世界全新開幕的「亞洲雨林探險園」。日本賞楓不能錯過「北陸立山黑部、百選溫泉池之平5日」每人3萬1888元起，搭乘立山黑部紅葉纜車，漫步在香嵐溪長達6公里的自然步道，欣賞壯麗的楓紅美景，旅途中特別安排螃蟹吃到飽，讓旅客用味蕾感受秋日的豐饒。另有指定團體旅遊商品早鳥預購最高再減5000元優惠。

國內旅遊部分，推出多種1至4日一口價商品，每人最低699元起，指定商品第2人最高減500元，推薦「超值玩南投、承萬尊爵酒店2日」，品嚐當季百香果，前往日月潭及埔里紙教堂來趟生態之旅，每人2588元起。深受旅客歡迎的高鐵旅遊商品，凡於可樂旅遊官網訂購並輸入優惠代碼，即可享單筆69折優惠，最高折扣1000元。

此外，全球自由行也有旅展優惠，凡輸入優惠代碼，即可享指定Club Med北海道滑雪商品每人折價3000元，國外自由行全線路每人折500元，全球訂房單筆訂單95折（最高折500元），全球票券單筆訂單95折（最高折300元），國外機票全航線限時88折起。