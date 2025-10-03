7-ELEVEN「不可思議茶 BAR」破500店 再導入「AI 智能現萃茶機」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN導入「AI智能現萃茶機」。統一超／提供
7-ELEVEN導入「AI智能現萃茶機」。統一超／提供

搶攻千億茶飲商機，統一超（2912）7-ELEVEN擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」茶飲品牌，自去年6月起已布局破500店。7-ELEVEN更率先導入「AI智能現萃茶機」，一鍵完成AI製茶，優化門市夥伴操作，從茶葉到飲品一氣呵成精準掌握出杯，實現智慧標準化與門市省力化，不僅杯杯現萃更確保高標準食安衛生，全面提升超商手搖飲體驗。

秉持著「原葉現萃才是茶湯品質唯一標準」，7-ELEVEN表示，於2020年即打破傳統沖煮茶葉思維，成功自主開發出「原葉單杯萃茶機」，並取得相關專利，承襲咖啡機出杯原理基礎，以新鮮原葉研磨沖泡，提供現點現萃且品質穩定好茶。目前已有3,000家門市導入「CITY TEA現萃茶」，滿足消費者24小時都能喝好茶需求。

「!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」手搖飲品牌展店突破500店，帶動單店現作飲品業績成長3成；其中今年6月開幕旗艦店業績更較一般店中店高出5倍，展現新結構與高坪效成長潛力。

為進一步創造更多不可思議體驗，7-ELEVEN在今年4月零售通路之先導入「AI智能現萃茶機」，整合「原葉單杯萃茶機」與10道不同風味原料為一體，透過萃取技術並搭配自動化製冰機、QRCODE出單機及SOP優化，達到智慧標準化快速出杯及多元飲品組合。

7-ELEVEN指出，「AI 智能現萃茶機」設計符合超商坪效需求，透過自動化精準萃取，確保每一杯手搖飲風味一致，展現AI製茶精準演繹與便利享受價值。不僅標準化純茶品質還能靈活變化多元風味，涵蓋純茶、果茶、乳茶等近20款品項，保留「隨時手搖自由」特色，同時兼顧「客製化」調整糖度、冰量。提升茶飲專業感同時也真正達成門市省力化經營目標。目前已導入5家門市測試，銷售表現穩定成長。

AI 超商

