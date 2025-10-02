范少勳、姚淳耀雙帥站台Paul Smith Barbour聯名系列開賣曬野趣童心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為英倫經典設計師品牌的Paul Smith，今日正式發表與另一經典英國品牌Barbour的聯名系列。Paul Smith的風格偏向都會、休閒，而Barbour則強調粗獷、戶外、工裝，雙方的聯名系列共發表了油布夾克、服裝、配件與鞋履合計30多款，同時Paul Smith亦正式發表2025秋冬系列，活動上並有范少勳、姚淳耀雙帥合體站台。

出席活動時姚淳耀身穿一款燈芯絨翻領的油布外套，而范少勳則宛如化身設計師Paul Smith本人，身穿一款彩色色塊拼接上衣，並搭配一雙擁有Lucky金屬裝飾的樂福鞋，兩人都洋溢著經典英倫風格、各自演繹。

本次Paul Smith與Barbour的聯名系列中亮點單品首推英式經典油布外套，並分短版、正常與長版三種尺寸；單品除融入了Paul Smith經典的彩色條紋細節，同時外套內襯更在格紋上裝飾以像是乳牛、魚等動物圖像，展現Paul Smith品牌風格的幽默DNA，同系列另包含雨靴、帽子、針織衫、T恤，甚至是雨傘等單品，僅在Paul Smith信義微風專門店、單點限定販售。

此外Paul Smith同時也發表了2025秋冬男裝與PS女裝，男女裝都帶來不少波西米亞風格單品，並以品牌經典的亮色或暗色系彩色色塊或條紋涵蓋T恤、襯衫、針織上衣、洋裝、外套等品項，其中討喜的乳牛、兔子等圖案更紛紛躍上服裝設計細節，展現Paul Smith暨富有城市風格，也兼容鄉村野趣的雙重DNA。

