東京人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山」插旗新光三越A4

即便飛到東京，都不一定能夠順利品嘗到的人形町米其林星級百年名店 「壽喜燒割烹 日山（すき焼割烹日山,sukiyaki hiyama）」，將於新光三越A4館4樓開設首家台灣分店，預定10月7日正式開幕，即日起接受電話訂位。

創立於1935年的「壽喜燒割烹 日山」，起源自1912年開業的「日山畜產」，主張「肉品即料理靈魂」，堅持使用自家嚴選的特級和牛，提供肋眼、沙朗與上肩肉三大部位，並由職人手工切分，確保最佳口感。在東京，「壽喜燒割烹 日山」是老字號名店，採完全預約制，不接受現場候位，建議至少需要兩個月以前預約，才有機會吃得到。

為確保台灣顧客享受到跟東京同步的原汁原味，台灣分店的和牛與秘傳壽喜燒醬汁，固定每週兩次空運來台，呈現最道地的壽喜燒體驗。其中傳承百年的關東派秘傳壽喜燒醬汁，目的正在於彰顯日山特選和牛最迷人的油花、油質與肉質的原始風味魅力。

台灣首家分店「壽喜燒割烹 日山 台北店」結合旬味割烹料理、精選和牛壽喜燒打造出「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共四款壽喜燒割烹套餐，每套1,980元＋10%～4,880元＋10%不等。

套餐包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及主角——百年之味壽喜燒。開幕首波選用鹿兒島A5等級薩摩牛，每片肉片在55～60公克之間，厚度達2.5mm，才能夠品嘗得到和牛吸附壽喜燒醬汁，肉香與醬汁交織的飽滿滋味。顧客可自由選擇以日本米烹煮的白飯，或是以秋田縣稻庭烏龍麵搭配壽喜燒。選擇烏龍麵的話，建議可將沾過肉的蛋液倒入烏龍麵裡，盡情感受和牛肉脂帶來的迷人香氣。

為了讓顧客在絕佳時間品嘗到狀態最理想的壽喜燒，餐廳特別訂製鑄鐵鍋、壽喜燒推車，由受過訓練的服務人員在桌邊服務涮烤，過程必須恪守東京本店講究的火力、溫度、順序，才能展現和牛極致的醬香風味。

「壽喜燒割烹 日山 台北店」佔地80坪，一進入玄關就可以看到特殊鋁料打造的星空，以及牆面上活力充沛的立體牛隻，不但展現出日山畜產對於和牛的自信，也代表對於大自然的敬意，營造出低調奢華又充滿故事的現代氛圍。

◎壽喜燒割烹 日山 台北

．營業時間：11:30～14:30 18:00～21:30

．電話：（02）2758-6858

．地址：台北市信義區松高路19號（新光三越 台北信義新天地A4四樓）

．座位數：70位（含6個包廂，小包廂低消10,000元＋10%、大包廂低消25,000元＋10%）