《有市集－原創角色大富翁》桃園首次登場 15位台日人氣IP創作者齊聚

今年秋天最受矚目的文創市集《有市集－原創角色大富翁》首次插旗桃園！活動將於10月2日起進駐新光三越桃園站前店10樓，展期至11月30日。 這場匯聚台灣與日本共 15 位人氣 IP 創作者的盛會，不僅展現原創角色的無限魅力，更透過限定周邊與多元互動，為桃園注入前所未有的文創活力。

圖／有你共創提供

今年邁入第二屆的《有市集》，由有你共創旗下品牌「有點市」主辦，結束高雄首站後移師桃園，特別設計雙檔期展出，輪番邀請創作者與角色亮相，讓民眾能在不同時段體驗截然不同的原創風格。首檔（10/2–10/28）將由「變種吉娃娃」、「伸縮自如的雞與鴨」、「KINGJUN」、「狗狗的小跳步」、「小黃間」、「胡子碰碰」、「gimo」及「YAMITO」率先登場；第二檔（10/30–11/30）則由「蜜可魯」、「蛋塔熊妹」、「小心臟」、「可愛大王」、「瘋狂眼珠」、「米工」與「安怎」接棒， 為粉絲打造長達兩個月的 IP 盛宴。

圖／有你共創提供

現場規劃超過百款限定周邊商品，從生活雜貨、絨毛玩偶到造型小物，滿足所有需求。此外，更於不同樓層設置熱門角色拍貼機、姓名貼機與扭蛋機，讓粉絲留下專屬紀念，盡情收藏最愛角色。

圖／有你共創提供

活動期間也安排創作者簽繪驚喜登場，並推出多重會員專屬禮遇。新光三越會員單筆消費滿500元，即可獲得人氣角色軟磁鐵；有點市 LINE 會員在現場打卡並標記社群帳號，更能獲得限量主視覺明信片乙張（限量500份），讓大家不只逛市集，也能帶走滿滿好禮。

主辦單位「有你共創」表示，本次活動不僅是文創品牌與大眾交流的平台，透過跨國創作者的連結與多檔期展出，期望讓桃園成為推廣原創IP文化的全新據點。想要近距離感受原創IP獨特魅力的你千萬別錯過，快來《有市集－原創角色大富翁》桃園站，留下今秋最美好的回憶！

【有市集－原創角色大富翁】

地點│新光三越桃園站前店10樓有市集展區

時間│10/2(四)-11/30(日)

ø10/29(三) 換檔休館

例假日前一天11:00~22:00

週日至週四 11:00~21:30