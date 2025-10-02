果然是傑尼獅！「襪子」林佳緯秀JINS眼鏡 變身日系美男

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一獅「襪子」林佳緯配戴JINS 2025日本製秋冬系列眼鏡。圖／JINS提供
JINS今年與統一獅合作，之前已陸續推出林安可、郭俊麟、陳聖平配戴眼鏡的風格照，展現獅子軍的另一面。最新一波釋出「襪子」林佳緯的形象照，微卷的長髮搭配JINS Made in Japan系列眼鏡，直接變身日系美男。

統一獅球員普遍顏值高，又被稱為「傑尼獅」，統一獅隊的新生代外野手林佳緯年僅20歲，是目前賽季的「安打王」挑戰者，更是球迷公認的傑尼獅代表之一。這次「襪子」換下球衣變身時尚咖，面對鏡頭絲毫不尷尬，展現清新溫暖的笑容，畫風有如日本偶像劇男主。

JINS Made in Japan系列全新推出2025日本製秋冬款，主打極致的輕盈和彈性，一直是受消費者喜愛的系列。鏡框選用輕巧的鈦金屬，即使長時間配戴也依然舒適無負擔，鈦鼻墊的設計耐用且貼合鼻形，搭配充滿彈性的β鈦材質鏡腳，擁有簡約質感與輕盈特質。

JINS 2025日本製秋冬系列鏡框推出波士頓、威靈頓和多邊形造型，4型3色共12款售價5,980元，除了修飾各種臉型外，金屬框展現低調氣質，也是現在受歡迎的鏡框選擇。波士頓和多邊形兩款搭配厚邊框設計能巧妙修飾鏡片厚度，無論度數深淺都適合選用配戴。

統一獅「襪子」林佳緯配戴JINS 2025日本製秋冬系列眼鏡。圖／JINS提供
