首創觸覺回饋！羅技MX Master 4滑鼠開賣 自訂動作環可一鍵啟動AI工具

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
MX Master 4搭載「Actions Ring自訂動作環」，可有效簡化流程，減少63%的重複性滑鼠移動。圖／羅技提供
MX Master 4搭載「Actions Ring自訂動作環」，可有效簡化流程，減少63%的重複性滑鼠移動。圖／羅技提供

羅技Logitech宣布與全球同步、在台推出全新Logitech MX Master 4無線滑鼠，專為高階商務用戶、設計師、開發者與進階使用者打造，最大特色是首度於MX系列導入「觸覺回饋引擎」與「Actions Ring自訂動作環」，進一步提升專業工作效率與沉浸體驗。

MX Master 4最大亮點之一，是內建Logitech全新「觸覺回饋引擎」，在點擊與導覽時可感受細膩震動回饋，模擬真實按鍵手感，帶來更精確流暢的操作體驗。無論是影片剪輯、視覺設計，或數據分析，使用者都能透過自然的震動回饋，維持穩定手感與操作準確度。

另一項吸引專業用戶的特色則是「Actions Ring自訂動作環」，可透過Logi Options+軟體將常用的AI工具或指令設定至最多8個快捷鍵，並針對不同應用程式打造專屬工作流程。例如在Photoshop中快速執行濾鏡效果，或於Excel中自動化函數運算，最高可減少63%的重複性滑鼠移動並節省約33%的時間，大幅簡化多工操作。

在性能方面，MX Master 4搭載全新高效能晶片，連線穩定性提升至2倍；同時承襲前代Master 3S核心技術，包括MagSpeed電磁滾輪可每秒滾動高達1,000行，8,000 DPI感應器支援在玻璃等幾乎任何表面精準追蹤，並具備靜音點擊設計，噪音降低達90%，特別適合開放式辦公室。充電上則支援USB-C快速充電，只需1分鐘即可提供3小時續航，完整充電更可連續使用70天。

外觀設計上，MX Master 4延續經典人體工學造型，側面板升級為抗污耐磨矽膠材質，即使是珍珠白配色也能長保潔淨。外殼採用回收塑料、拇指滾輪則使用低碳鋁材質，並搭配FSC認證包裝，落實羅技對環境永續的承諾。

此外，新款滑鼠也升級至USB-C接收器，確保在筆電、桌電與平板之間快速可靠配對。MX Master 4支援最多3台裝置同時連線，透過Actions Ring快捷環或Easy-Switch按鈕可快速切換，並能藉由Logi Options+軟體跨裝置傳輸檔案，進一步簡化跨平台工作流程。

Logitech MX Master 4無線滑鼠提供Windows與Mac版本，有石墨灰、珍珠白2款配色，建議售價4,190元，凡購買即可獲贈市值2,310元的1個月Adobe Creative Cloud軟體授權。

「Actions Ring自訂動作環」快捷功能，使用者可針對不同應用程式設定快捷和自訂控制。記者黃筱晴／攝影
「Actions Ring自訂動作環」快捷功能，使用者可針對不同應用程式設定快捷和自訂控制。記者黃筱晴／攝影
全新Actions Ring自訂動作環搭配觸覺回饋技術，讓操控效率大幅提升。記者黃筱晴／攝影
全新Actions Ring自訂動作環搭配觸覺回饋技術，讓操控效率大幅提升。記者黃筱晴／攝影
MX系列專為高階商務用戶、專業設計師、軟體開發者及進階使用者打造。圖／羅技提供
MX系列專為高階商務用戶、專業設計師、軟體開發者及進階使用者打造。圖／羅技提供
滑鼠上的各個按鍵也可透過專屬軟體進行功能個人化設定。記者黃筱晴／攝影
滑鼠上的各個按鍵也可透過專屬軟體進行功能個人化設定。記者黃筱晴／攝影
Logitech MX Master 4無線滑鼠搭載全新高效能晶片，連線穩定，輕鬆提升工作效率。記者黃筱晴／攝影
Logitech MX Master 4無線滑鼠搭載全新高效能晶片，連線穩定，輕鬆提升工作效率。記者黃筱晴／攝影
MX Master 4採用強化抗汙材質與耐用設計，觸感提升也更耐髒、好清理。記者黃筱晴／攝影
MX Master 4採用強化抗汙材質與耐用設計，觸感提升也更耐髒、好清理。記者黃筱晴／攝影

