新光三越周年慶首日業績可望突破8億 精品彩妝、iPhone 17帶頭熱銷

新光三越周年慶今日由台北南西店、桃園站前店、嘉義垂楊店和高雄三多店等四店領軍開跑，年度最優回饋加上改裝新櫃、新品上市激勵需求，首波四店首日整體業績預計突破8億，來客數衝破8萬人次。

新光三越董事長吳東昇、副董事長暨總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌，昨日一起現身南西店為各專櫃加油打氣，專櫃人員也把棒球國際賽應援神曲「台灣尚勇」改編成「南西尚勇」，熱情炒熱全場氣氛。吳東昇表示，近期新光三越從台南小北門店開幕、台中店復業，接著展開周年慶，再來還要開SKM MEN'S，是一個新路程的開始。今年受到政經局勢影響消費力，對百貨來說是個辛苦的一年，吳昕陽指出，我們很期待普發現金1萬元，會刺激買氣，將是百貨強心劑。

新光三越台中店復業後成功吸引主顧客回流，復業兩天來客數就超過15萬人、超越周年慶人潮，接下來等10月16日起周年慶，預計再創人潮業績高峰。吳昕陽對台中店回歸不急著大張旗鼓，他說「台中店順順開就好，慢慢恢復」。

在商品趨勢上，新光三越指出，周年慶首日消費者購物仍聚焦在化妝品，精品彩妝買氣持續升溫，銷售成長突破1成，其中以底妝類及唇彩需求最為強勁，彩妝在今年有明顯復甦，帶進許多新客，頂級保養從年初持續熱賣至今；另受到全球金價飆漲帶動，黃金相關商品買氣同步翻倍成長；在出遊潮與秋冬換季需求的雙重推動下，男女流行服飾、休閒運動等商品買氣持續暢旺；輕奢名品受到年輕客層與實用族群青睞，由COACH的Brooklyn與LONGCHAMP的LePliage Xtra新色包款帶頭衝，是名品兩大買氣指標。