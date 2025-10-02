三星AI智慧旗艦冰箱開賣...內建鏡頭智慧管理食材 年底前買就送電子衣櫥

冰箱不只保存食材，還可以幫你智慧管理！三星看好AI智慧家電市場需求，宣布Bespoke AI Hybrid四門旗艦冰箱正式在台上市。此為全台首款搭載9吋「AI Home」全彩觸控螢幕的智慧冰箱，可串聯SmartThings應用程式，並透過AI食材智慧偵測與AI Hybrid複合式冷卻系統，全面升級保鮮與居家管理體驗。

Bespoke AI Hybrid冰箱搭載9吋AI Home全彩觸控螢幕，直覺式圖像設計提供「食材管理、居家控制、家庭互動、娛樂體驗」等服務。用戶可隨時透過螢幕掌握天氣、行程，或借助Bixby語音助理播放音樂、搜尋影片食譜。內建Smart View功能則能將手機或顯示器畫面鏡射至冰箱螢幕，並展示家人照片，讓廚房更具個人化氛圍。

在日常採買與食材管理上，Bespoke AI Hybrid冰箱內建智慧攝影機，具備AI智慧食材偵測功能，可即時辨識放入或取出的食材，最多達37種新鮮食材與50種加工食品，並能自動排除手部與地板影像，避免誤判，同時確保隱私。用戶可透過SmartThings應用程式隨時查看冰箱內食材清單，系統並會在食材到期前發送提醒通知，協助日常管理。

保鮮技術方面，Bespoke AI Hybrid冰箱採用AI Hybrid複合式冷卻系統，配備13cc壓縮機與半導體等級致冷晶片，能智慧調節性能、提升能源效率，搭配不鏽鋼鎖冷技術快速降溫、維持均溫並延長保鮮。配合SmartThings的AI智慧節能模式，最高可再減少10%能耗。