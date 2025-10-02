18K金手機殼太瘋狂！村上隆3度攜手CASETiFY 彩色太陽花系列全都要收

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
村上隆期待此次聯名系列同樣能為欣賞我的藝術和CASETiFY產品的人們帶來喜悅。圖／CASETiFY提供
延續前兩波大獲好評的合作，國際時尚配件品牌CASETiFY正式宣布推出「村上隆 × CASETiFY：FLOWERS BLOOM」聯名系列，3度與國際當代藝術大師村上隆攜手，將其最具代表性的「太陽花」設計延伸至多款電子配件，為藝術與時尚潮流帶來一場顛覆想像的盛宴。

此次聯名系列涵蓋多款獨特限量設計，包含專屬波紋手機殼、BOUNCE行李箱、串珠鑰匙圈、手機吊飾，以及「FLOWERS珍藏版耳機保護殼」，並首度推出極具收藏價值的「獨家限量FLOWERS 18K金手機殼」。每件產品不僅是實用配件，更是獨一無二的藝術收藏品。

「太陽花」作為村上隆最廣為人知的文化符號，靈感源自他對日本畫（Nihonga）的研究，同時也致敬雪月花（setsugetsuka）的經典主題。透過對傳統文化的再詮釋與當代藝術的結合，村上隆以鮮明色彩與金色元素打造出兼具趣味與深度的藝術語言。其作品中對金箔技藝的致敬，更彰顯日本傳統美學與現代創作的融合。

聯名系列中最受矚目的「獨家限量FLOWERS 18K金手機殼」，以日本金箔藝術的璀璨光芒為靈感，點綴18K鍍金立體太陽花，僅於此次系列中限量推出，極度稀有，勢必成為收藏家的夢幻逸品。

同樣超級吸睛的「FLOWERS珍藏版耳機保護殼」則以村上隆標誌性的笑臉太陽花為設計主題，提供三款配色選擇。採用優質矽膠材質打造，兼顧實用性與收藏價值，無論隨身攜帶或擺設收藏，皆能展現日常中的藝術氛圍。

此外，專為iPhone 17 Pro系列新機打造的「限量版彩虹相機環手機殼」亦在本次系列中亮相。獨特的多色字體設計完美呈現村上隆繽紛的藝術理念，為使用者日常注入一抹靈感與驚喜。

村上隆 × CASETiFY：FLOWERS BLOOM聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於10月10日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。

FLOWERS珍藏版耳機保護殼。圖／CASETiFY提供
村上隆 × CASETiFY：FLOWERS BLOOM聯名系列將村上隆藝術宇宙延伸至CASETiFY的多款電子配件中，推出多款極限量配件供收藏家們選擇。圖／CASETiFY提供
獨家限量FLOWERS 18K金手機殼，以日本傳統金箔藝術的璀璨光芒為靈感，點綴18K鍍金立體太陽花。圖／CASETiFY提供
