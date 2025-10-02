26春夏巴黎時裝周／迎Dior揭新篇章...Jisoo男裝元素俏皮 迪麗熱巴優雅

「你敢踏入Dior的殿堂嗎？」Dior於巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）舉辦新任創意總監Jonathan Anderson執掌以來備受矚目的首場女裝系列發表，他以充滿挑戰性的開場序幕，直面外界壓力，透過投射在巨型螢幕上的文字拋出質問，而他的答案是：「改變，無可避免。」

這句開場白是Anderson的自白。秀場灰色大理石伸展台上方懸掛著一座巨大倒立金字塔，在這個支點收窄的倒三角形懸浮螢幕上，投射英國社會紀錄片導演Adam Curtis為大秀特別製作的影片，融合恐怖電影片段、1960年代的B級片，希區考克《舞台驚魂》（Stage Fright）中Marlene Dietrich演出的片段、還有Christian Dior本人，以及Yves Saint Laurent、John Galliano、Maria Grazia Chiuri等歷任創意總監的影像。

傾斜的螢幕為這段蒙太奇框設了絕佳的表現主義脈絡，表達了Anderson在接手如此重量級品牌時所承受的恐懼與焦慮 -- 在精品消費低迷的社群時代，他的壓力毋庸置疑。然而，正如最終所有影像象徵性地被「吸入」伸展台地板上的一個鞋盒中，「將這一切暫時封存於匣中。這並非抹去，而是保存——在未來回望時，隨時取出片段、痕跡，甚至完整的輪廓，如同重訪記憶。」在嘗試在向品牌傳統致敬的同時，Anderson更著透過創意形塑新局。

在Dior 2026春夏時裝系列中，Anderson不再引用經典的H或A型等傳統廓形，而是透過自創的服裝語彙，探索盛裝與隨性日常之間的張力。開場造型是一襲白色百褶鐘形裙，旋繞的白色針織布料以兩個蝴蝶結收尾，以布料堆疊出的份量感展現出輕盈與清新 – 這套開秀的設計除了提示接下來將大量出現的各式蝴蝶結、百摺、以及如花苞般的鐘形廓形，也揭示了Anderson恣意跨越年代風格、揉合繁複與極簡的不拘與大膽。

迷你短裙為許多盛裝感和古典設計注入年輕氣息：Dior品牌經典的Bar Jacket這次也被縮小、以閃亮的愛爾蘭花呢呈現，搭配迷你百褶裙；背部飄逸著荷葉邊的黑色燕尾禮服，則配上削短的牛仔迷你裙。勿忘我印花、雪紡刺繡、澎澎裙與舞會泡泡裙等公主風元素都以與以往不同的形式或比例呈現，他所擅長的preppy style經典Polo衫與牛仔褲也和諧地出現其中，男孩風的硬挺領襯衫、略有童趣的針織披肩，穿插在紅色緞面百摺上衣搭配高聳的蕾絲荷葉邊、傳奇帽飾師Stephen Jones設計的三角帽這些舞台感十足的造型中。

雖然整體風格走向更年輕，但工藝並沒有被忽略，例如小型禮服上密集的扇形裝飾，以及微縮刺繡等。他與新任鞋款設計師Nina Christen合作的鞋履既可愛又怪異，備受好評，除了率性舒適的樂福鞋，還有綴有巨大花卉裝飾的穆勒鞋、以及鞋頭伸出兔耳的高跟鞋，並大量運用印花和格紋。包款方面，軟化為絨面保齡球包的新版Lady Dior，還有將品牌字母化做金屬鍊帶的側背包，都是備受矚目的新作。