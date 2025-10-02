IKEA SANDLÖPARE系列推新！長頸鹿、狐獴、河馬玩偶萌翻 還有兒童繪本

深受大小朋友歡迎的IKEA玩偶再添新成員！IKEA推出全新SANDLÖPARE系列，攜手瑞典Nordens Ark野生動物保護中心，以充滿生命力的非洲草原生態為主題，推出共26款兼具趣味與教育性的全新產品，希望藉此讓大眾更關注瀕危動物及環境保護。最特別的就是有許多以往不常見的動物玩偶，像是狐獴、獵豹、長頸鹿、河馬等，還有各種將家具變身成為可愛動物的家飾品，包括可翻轉日夜圖樣的床套組、帶有俏皮尾巴的斑馬椅凳布套、如大蟒蛇盤繞的平織地毯，讓居家空間化身為非洲大草原。

IKEA「SANDLÖPARE狐獴玩偶」靠著尾巴就能把身體撐得直挺挺，手部則能自然掛在層架或桌邊，看起來就像狐獴抬頭張望、保持警戒的招牌動作；還有8公分的迷你狐獴，頭頂小掛環能吊在包包、鑰匙圈。「SANDLÖPARE長頸鹿玩偶」也有70公分和43公分親子版本，不論是大人或小朋友都能找到最適合擁抱的大小。絲絨布材質的「SANDLÖPARE河馬玩偶」觸感柔軟，圓滾呆萌的外型讓人秒融化。「SANDLÖPARE黑猩猩玩偶」手腳都有魔鬼氈設計，能掛在脖子、勾在包包，甚至吊在房間裡。

除了有動物玩偶，居家佈置也悄悄化身為草原動物，就像大自然中的動物們依靠獨特的花紋巧妙隱身。「SANDLÖPARE椅凳布套」推出黑白相間斑馬紋、咖啡色斑點長頸鹿紋兩種圖樣，延伸出俏皮可愛的尾巴，填充椅墊讓坐感更加柔軟，且使用回收聚酯纖維製成，方便清洗保養。「SANDLÖPARE平織地毯」彷彿大蟒蛇盤繞，100%純棉材質，背面則有防滑塗層。「SANDLÖPARE被套」附1個枕頭套，一面呈現白天的草原風景，翻個面就來到夜晚景象，可再搭配豹紋圖案的「SANDLÖPARE床包」，讓臥室充滿冒險氛圍。

居家收納也不無聊，「SANDLÖPARE收納袋」用彩色插畫把草原搬進家裡，耐用材質搭配提把設計，實用又方便。「SANDLÖPARE收納箱」像是探險家的小行李，外盒有小標籤可寫上姓名，無論裝什麼都充滿故事感。

繪畫是許多家庭最愛的遊戲時光，IKEA與瑞典插畫師Anna Lagerström設計出不同年齡層兒童都能理解的「SANDLÖPARE兒童益智繪本」，無須透過任何文字，兒童就能在塗畫過程中自然認識各種草原動物。「SANDLÖPARE著色紙捲」長達10公尺，全家人可以一起享受塗鴉時光。「SANDLÖPARE自黏壁貼三件組」有多種草原動物圖樣，可隨意貼在牆面和家具上。