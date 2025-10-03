《BOYS II PLANET》成員決賽十大人氣選手揭曉

比出道組更火的話題聲量王是誰？

今年K-pop備受關注的選秀節目《BOYS II PLANET》已於9月25日正式畫下句點。在經歷數月的激烈競爭後，李相沅、周安信、賀鑫隆、金虔佑、張家豪、李理悟、鄭相炫和金俊抒成功脫穎而出，組成限定男團「ALPHA DRIVE ONE（ALD1）」，並確定將於明年初出道，維持6年的合約活動。

你心儀的選手成功出道了嗎？本季因有許謦宇、崔立于、洪子皓等多位台灣選手參賽，使得賽情一直備受台灣網友的高度關注。為了深入解析這場選秀的輿論熱度，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了節目播出至今（6月1日至9月26日）決賽圈16位選手的話題討論度。結果發現，無論最終是否出道，有些選手的話題性與人氣聲量依然滿滿，甚至超越了出道組成員！想知道究竟哪十位參賽者成為話題聲量王嗎？跟著小編一起來了解吧！

No.10 夢生

決賽最終排名：第十一名

來自日本的夢生（Yumeki）擁有「導師級」的華麗履歷，不僅是韓國1MILLION舞蹈工作室的專屬編舞家，更曾擔任過《PRODUCE 101 JAPAN》的導師。因此以參賽者身分參加《BOYS II PLANET》時，讓不少人跌破眼鏡，也高度關注他的實力與表現。

參賽期間，他憑藉頂尖的舞蹈實力與編舞長才，多次成為團隊的指導核心，網友紛紛稱讚「就算自己還沒準備好還是會優先幫助別人」、「主題曲的時候也教人家跳舞，給別人信心」。然而，夢生最終以第11名止步決賽，成為本季最大的「實力派舞者遺珠」，引發粉絲強烈惋惜，紛紛留言「對不起，沒能送你出道」、「這幾個月辛苦了，YUMEKI你是最棒的小鴨」。

No.9 金俊抒

決賽最終排名：第八名，成為團體「Alpha Drive One」一員

金俊抒擁有多次出道的經驗，2019年透過選秀節目以1THE9成員出道，2020年組合解散後成為現役男子團體WEi的一員，今年更主演BL電視劇《秘密關係》，積累了不少人氣，甚至在節目上也曾被導師KANY點名提及看過他演的劇。

他憑藉帥氣外貌、傑出的均衡實力與穩定表現，在節目中排名始終未跌出出道位。然而，他在第二次公演時卻疑似遭到惡意剪輯，因隊長角色被醜化而衝上韓趨熱搜，導致負面評價激增，投票數一度下滑。儘管如此，他最終以微弱票數差卡位第8名驚險出道，粉絲們的激動溢於言表，「看著金俊抒第三次出道…第一次哭到不行，第三次也哭到不行」、「恭喜金俊抒卡位出道」、「你之後一定一定要幸福」、「金俊抒，恭喜出道」。

No.8 李理悟

決賽最終排名：第六名，成為團體「Alpha Drive One」一員

李理悟（Leo）在參賽前就已是話題人物，過去曾是BigHit Music旗下預備出道男團Trainee A的成員，擁有創作與全能實力，尤其充滿魅力的歌唱功力是他的最強武器。然而，他曾捲入自作歌詞爭議，最終因個人心理壓力過大而退出，後續Trainee A的出道計畫也宣告取消。

儘管帶著爭議過往參賽，他在節目中依然亮眼。初登場時，李理悟穩定的氣息與高亢的歌聲獲得導師和參賽者的連連稱讚，後續的精彩表現也讓他的排名得以維持穩定，「Leo的實力把自己的趴變成killing part真是太棒了」、「就K-pop市場上來說以Leo的實力和技巧確實能夠成為主唱級別的存在了」、「當初在Trainee A大家公認的主唱也是Leo」、「看完No Doubt組的表演有對Leo改觀耶，唱歌真的蠻好聽的」。值得一提的是，決賽期間粉絲為他發起了一場超大規模投票應援，祭出車輛、高額現金等獎勵，在韓網成為熱議焦點。最終，李理悟以第6名的成績成功出道，成為「Alpha Drive One」的一員。

No.7 金虔佑

決賽最終排名：第四名，成為團體「Alpha Drive One」一員

金虔佑以《BOYS II PLANET》K-Planet主題曲C位之姿首次在大眾面前亮相，憑藉高挑外型和清爽表現，一度圈粉無數。然而節目開播後不久，網路上出現爆料指控金虔佑在過去的經紀公司訓練期間，曾仗著高層寵愛霸凌其他練習生，導致部分受害者退出公司並接受心理治療，成為金虔佑參賽期間的聲量高點之一。

輿論排山倒海來襲，金虔佑最終發布手寫道歉信回應，但他僅承認「作為隊長時因壓力處理不當」，並強調爆料多為「歪曲事實」，並未具體回應霸凌細節。在決賽前夕，眼尖網友發現道歉文被悄然刪除，更讓網友群起激憤，「有金虔佑我就不追我說到做到」、「他的人品爭議已太多，對出道團體非好事」。然而，金虔佑憑藉強大的韓票基礎，最終以第4名的高位成功出道。粉絲們也力挺表示「金虔佑做得好」、「金虔佑出道快樂」，更直言「如果他真的霸凌早就看不到他了」、「顏值＋實力，金虔佑真的很好」。

No.6 柳岡旻

決賽最終排名：第九名

柳岡旻是現役男團VERIVERY的成員，因組合兩年未回歸，此次參賽被視為職業生涯的關鍵轉捩點。首次以參賽者身分亮相時，柳岡旻的高顏值即獲網友熱烈關注，創下初期聲量高點。從原團忙內到節目中「大哥」的角色蛻變，柳岡旻溫暖照顧隊友的形象也深入人心。

柳岡旻的演唱實力備受肯定，其中〈Breathe〉舞台深受好評，持續收穫高人氣。然而，他的參賽之路充滿波折：他在第一次公演手臂骨折卻未獲節目組說明；在第三次公演雖拿下個人票全場第一，卻被惡意剪輯為「爭強好勝」，導致口碑分化。儘管排名一度下滑，但粉絲們仍努力將他推向出道邊緣。最終，柳岡旻以微弱票數差卡九出道失敗，成為本季遺珠之一。粉絲們難以接受，紛紛心疼留言「我現在只要看到柳岡旻就能一秒落淚」、「他明明一直在努力進步，到底要做到什麼程度才能夠得到認可」、「不想接受現實」。

No.5 賀鑫隆

決賽最終排名：第三名，成為團體「Alpha Drive One」一員

賀鑫隆13歲就透過JYP娛樂的中國男團BOY STORY正式出道，在隊內擔任主領舞和Rap擔當。憑藉過去累積的舞台經驗和扎實功底，他首次亮相就獲得導師全項ALL STAR的肯定，並在節目中頻頻帶來充滿爆發力的舞台魅力，人氣穩定上升。在舞台下，賀鑫隆也主動照顧年幼的參賽者，因憶起自己年幼便到海外受訓的經歷，感慨說出「因為淋過雨，所以想為別人撐傘」，被網友高度讚譽，甚至登上韓國熱門趨勢。

不過，有網友發現賀鑫隆過去曾在微博轉發「一個中國原則」貼文，引起韓國、台灣網友不滿，使他的排名在竄升到第四名時，質疑聲量也達到高點。儘管如此，他最終仍以第三名成功出道，在台上跪謝母親長久以來的支持，讓不少粉絲動容，「七年了，誰會想到20歲的他會迎來自己的第二次出道呢」、「恭喜，實至名歸」、「恭喜恭喜，苦盡甘來了」。

No.4 鄭相炫

決賽最終排名：第七名，成為團體「Alpha Drive One」一員

鄭相炫隸屬於WAKEONE Entertainment，擁有紮實訓練背景，在節目中展現出均衡的全能實力。他的人氣趨勢穩定，首次排名就進入前三，到最終決賽也成功守位第七名，始終穩居出道圈內。鄭相炫還被粉絲親切地稱為「豬豬」，可愛的「小狗相」外貌與溫和穩重的性格讓他收穫不少觀眾緣。

與可愛外貌不同的是，鄭相炫從初登場就自我介紹為「HipHop少年」，強烈的Rap可說是他絕佳的反差魅力武器。不過在定位對抗環節，他意外選擇Vocal路線，透過(G)I-DLE的歌曲〈Queencard〉帶來不同魅力，讓許多粉絲又驚又喜。鄭相炫最終成功以第七名出道，粉絲們紛紛送上祝福，「鄭相炫第七名，太感動了」、「恭喜猪猪」、「鄭相炫出道快樂！以以後一起走花路吧」。鄭相炫在感言環節哽咽表示「想和崔立于一起出道」，決賽後也緊緊擁抱未出道的崔立于，兩人真摯的隊友情誼帶動討論度直線爬升。

No.3 周安信

決賽最終排名：第二名，成為團體「Alpha Drive One」一員

周安信是本屆《BOYS II PLANET》排名最高的C組選手，從小就在中國演藝圈嶄露頭角的他曾參演電影《拳霸风云》，並因在節目《音樂大師課》上翻唱〈天之大〉的亮眼表現而被讚譽為「音樂神童」。首次在節目亮相即擔任C-Planet主題曲C位，標緻的少年感外貌讓許多觀眾眼前一亮，成為公認的門面之一。

在舞台方面，周安信展現出穩定的Vocal實力，特別是〈Breathe〉舞台，他清亮的少年音色大獲好評，「我真的很吃安信的音色，期待他唱一下Rap」、「韓語才學一年，真的很不錯了」。他的人氣走勢也可說是「不動如山」，參賽期間始終穩居第二名，決賽夜也以約595萬票成功拿下亞軍。不過，在看見好友柳岡旻未能成功出道時，周安信也當場哽咽落淚，兩人深厚的情誼成為當晚的熱議話題。

No.2 李相沅

決賽最終排名：第一名，成為團體「Alpha Drive One」一員

在9月25日決賽夜當晚，以「史無前例的全程第一」紀錄，李相沅毫無懸念地坐上冠軍寶座。過去曾是Big Hit Music旗下預備出道男團Trainee A的人氣成員，李相沅在出道計畫告吹後回歸素人將近三年。最終，應前隊友李理悟的邀約重啟偶像之路，一同參加《BOYS II PLANET》。李相沅的人氣走勢也寫下歷史，從初舞台到總決賽，他在所有順位發表及最終排名中均穩居第一名，是節目史上首位「全程第一」的選手。

在實力方面，他也展現了全能型ACE的特質，初次評級即與李理悟一同獲得「All-Star」。專業的實力和多樣的舞台表現力也讓他在各項任務中皆能完美消化概念，其中〈Whiplash〉的個人直拍至今已超過200萬次播放，足見其超高人氣，持續收穫討論聲量，「這個李相沅太帥了吧，感覺他星味好濃誰懂」、「李相沅真的做太好了」、「相沅這個C選的太好了」。決賽夜他以729萬票的巨大優勢斷層領先拿下冠軍，感言環節忍不住哽咽落淚，並感性地對父母喊話「如果人生有什麼值得驕傲的事，那就是我是你們的兒子」，讓台上台下都為之動容。

No.1 崔立于

決賽最終排名：第十名

在《BOYS II PLANET》的輿情討論中排名第1的崔立于，是本季最具話題性的決賽圈選手，更是唯一一位進入決賽的台灣囡仔。首次亮相便出現在節目宣傳海報，憑藉清爽初戀型外貌成為公認門面，引發台灣觀眾的高度關注。崔立于的高顏值和獨特魅力讓其人氣從開局就居高不下，後期在〈Plot Twist〉舞台上的亮眼表現也再次圈粉無數。

崔立于的人氣趨勢可說是相當戲劇化，初期曾衝上出道圈內，但隨後就不斷在出道位邊緣徘徊。儘管粉絲們全力拉票，帶動聲量持續上升，但最終因國際票跌勢，綜合票力不足成為逆襲瓶頸，遺憾止步於第10名。在淘汰時，崔立于向鄭相炫道歉：「抱歉沒能遵守一起出道的約定」，兩人在決賽夜緊緊擁抱的畫面更被譽為「當晚最虐場面」。對於崔立于遺憾落敗，粉絲們都表示非常難過，紛紛留言「真的哭了」、「be了不追了好難看真的好難看」、「老實說崔立于沒出道我真的有嚇到」、「崔立于休息完可以把ig重啟嗎」、「我是認真覺得崔立于還有機會，他會再發光的」。至於他未來是否會回台發展，也成為了粉絲間熱議的話題。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月1日至2025年9月26日 17:30。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

