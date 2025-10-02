連假出遊必看！遠傳電信、台灣大哥大限時推「日、韓漫遊優惠」

浪漫的秋季賞楓熱潮來臨，許多人趁著10月份連假安排出國行程，無論是想在日、韓楓紅美景中漫步，還是大啖秋季美食，選擇手機原號漫遊免換卡、免安裝，保留原有門號方便接聽來電與收取簡訊驗證，是出國旅遊的安心首選。是旅遊中不可或缺的一環。遠傳推出限時優惠，韓國網路吃到飽每天99元、日本計日型129元；台灣大哥大即日起至11月30日推出日本計日型原號漫遊每日129元，申辦即限量贈LAWSON日本羅森中杯拿鐵，韓國計日型方案最低每日99元。

遠傳推出秋季限時超值優惠，即日起至11月30日韓國漫遊吃到飽每日只要99元；日本計日型原價每日199元、限時優惠價129元；其他熱門國家也同步祭出優惠，中港澳計日型每日199元，中港澳定量包15GB只要588元，亞洲定量包10GB只要599元，更有涵蓋全球98國的跨洲多國漫遊產品。11月30日前申辦任一國家原號漫遊上網方案，即可參加抽獎活動，有機會將最新iPhone 17帶回家。

遠傳原號漫遊服務，不需換卡、換號，使用原門號收發簡訊、接聽電話最便利；並自今年8月起領先業界，全面開放VoLTE國際漫遊，用戶出國時只要開啟手機VoLTE設定，不僅能享受高品質語音通話，更能順暢收發旅途中最重要的OTP驗證簡訊。

使用遠傳預付卡的用戶也能輕鬆申辦出國漫遊上網服務，遠傳上網定量包提供熱門旅遊國家上網方案優惠，日韓1GB只要60元起，不限遠傳用戶皆可申辦，且支援eSIM，在直營門市申辦完成，免換卡即開即用。提供長短天數的多樣方案，日本5天3GB只要349元、15天5GB 488元；韓國上網15天5GB 499元，再加100元就可加倍流量到10GB；新加坡6天上網不限流量方案，吃到飽不降速只要419元，平均一天只要70元。

台灣大哥大即日起至11月30日推出賞楓季漫遊限時優惠，日本計日型原號漫遊每日129元，申辦即限量贈LAWSON日本羅森中杯拿鐵，申辦899元的10GB計量型方案則享LAWSON日本羅森500日圓購物抵用券，送完為止；韓國計日型方案最低每日99元。網內外用戶皆可申辦的預付卡漫遊通最低每日88元起，日本3日只要299元、5日479元、6日579元；韓國5日445元、8日699元，不僅支援eSIM，更享每日上網吃到飽。

除了原號漫遊限時優惠，台灣大哥大更進一步打造完整旅遊解決方案，不僅能在台灣大哥大APP三分鐘內完成原號漫遊、旅平險與旅遊不便險申辦，整合電信帳單加購「大哥保你放心」保險服務，保費滿千元再回饋100元mo幣。同時，2025年底前更可享USPACE旗下UGO機場接送88折優惠。

隨著天氣轉涼，台灣民眾也喜愛前往泰國、越南、新加坡、峇里島等地享受陽光海灘、美食與購物。台灣大哥大即日起至11月30日推出東南亞無限流量計日型方案，申辦5日至30日皆可享每日129元（原價199元）優惠。預付卡漫遊通同時也提供東南亞各國包含泰國、越南、菲律賓、新馬、印尼上網吃到飽方案，每天最低30元起，包括泰國5日149元、越南5日279元、新馬4日279元，支援eSIM下載使用更方便。