「鑽石面」太吸睛！RADO全新True Square高科技陶瓷表 方正有型

幾何形體之中，方正原非自然之物。因為有了規矩、所以得到方正或正方之形，是人類智識的結晶。瑞士製表品牌雷達表（RADO）今日發表兩只全新True Square真我系列表款，以方正結構結合高科技陶瓷，淬煉出具鮮明感的時間姿態，化品味質感於有形（型）。

全新兩只True Square真我方形系列腕表皆具備高科技陶瓷表殼、表冠與表帶，其中True Square真我方形系列電漿高科技陶瓷鏤空表（R27083722）使用品牌獨有的電漿高科技陶瓷、散發出金屬的冷冽光澤，True Square真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空表（R27073722）則運用了白色高科技陶瓷為材質，如玉石羊脂般溫潤光潔，兩者都兼備了陶瓷耐刮磨、優異物理性的特點，同時機芯皆使用具Nivachron™防磁游絲的RADO R734自動上鍊機芯，並擁有三日以上的80小時動力儲存；其中「白漾」款更帶來如鑽石磨砂的閃耀冰霜面盤與12顆鑽石時標，由於鏤空面盤處內緣並以玫瑰金色處理，讓整只表面如教堂馬賽克玻璃般，透出以時間為名的神聖詩性之光，兩款訂價皆為10萬3,100元。