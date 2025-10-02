快訊

「鑽石面」太吸睛！RADO全新True Square高科技陶瓷表 方正有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
現場同時「加映」RADO的Anatom系列高科技陶瓷腕表，並擁有以如水果般的討喜色彩，訂價皆為11萬500元。圖／雷達表RADO提供

幾何形體之中，方正原非自然之物。因為有了規矩、所以得到方正或正方之形，是人類智識的結晶。瑞士製表品牌雷達表（RADO）今日發表兩只全新True Square真我系列表款，以方正結構結合高科技陶瓷，淬煉出具鮮明感的時間姿態，化品味質感於有形（型）。

全新兩只True Square真我方形系列腕表皆具備高科技陶瓷表殼、表冠與表帶，其中True Square真我方形系列電漿高科技陶瓷鏤空表（R27083722）使用品牌獨有的電漿高科技陶瓷、散發出金屬的冷冽光澤，True Square真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空表（R27073722）則運用了白色高科技陶瓷為材質，如玉石羊脂般溫潤光潔，兩者都兼備了陶瓷耐刮磨、優異物理性的特點，同時機芯皆使用具Nivachron™防磁游絲的RADO R734自動上鍊機芯，並擁有三日以上的80小時動力儲存；其中「白漾」款更帶來如鑽石磨砂的閃耀冰霜面盤與12顆鑽石時標，由於鏤空面盤處內緣並以玫瑰金色處理，讓整只表面如教堂馬賽克玻璃般，透出以時間為名的神聖詩性之光，兩款訂價皆為10萬3,100元。

值得一提的是，雷達表（RADO）曾在1986年首次發表Integral精密陶瓷系列，該系列並將在2026迎向40周年。由於1980、1990以降不少人選擇了該系列成為結婚對表，近年來RADO持續收到愛好者與藏家的詢問，明年即將「敲碗成功」，品牌並提前曝光兩只全新Integral精密陶瓷表，是該系列的第四代作，設計上較初代作更接近正方形，並將經典的H形鍊結回歸；兩只新品分別為玫瑰金色搭配珍珠母貝面盤（R20251902），以及黑色磨砂面盤搭配精鋼表殼（R20255162）款式。簡約俐落的輪廓比例，將無形時光化為具象，表背並印有INTEGRAL字樣，表殼側邊在方正中帶輕微弧形，像歷經時間洗禮後的優雅淡然、和光同塵。

True Square真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空表可在底蓋近距離欣賞R734自動上鍊機芯。圖／雷達表RADO提供
RADO瑞士雷達表True Square真我方形系列電漿高科技陶瓷鏤空表，R734自動上鍊機芯、電漿高科技陶瓷、38 x 44.2mm、時間顯示，時標共鑲嵌12顆VS-SI共0.096克拉之頂級威塞爾頓鑽石、防水50米、80小時動力儲存，10萬3,100元。圖／雷達表RADO提供
Integral精密陶瓷腕表正面看似方正，側邊卻帶有內斂的輕微弧形，帶來更舒適的配戴體驗。圖／雷達表RADO提供
RADO瑞士雷達表Integral精密陶瓷腕表（R20251902），精鋼PVD玫瑰金、精密陶瓷、時間顯示、石英機芯、鑲嵌四顆鑽石時標，81,000元。圖／雷達表RADO提供
RADO瑞士雷達表True Square真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空表，R734自動上鍊機芯、白色高科技陶瓷、38 x 44.2mm、時間顯示，時標共鑲嵌12顆VS-SI共0.096克拉之頂級威塞爾頓鑽石、防水50米、80小時動力儲存，10萬3,100元。圖／雷達表RADO提供
True Square真我方形系列白漾高科技陶瓷鏤空表的面盤帶有宛如鑽石冰霜般的閃耀質地，似提前捎來冬日的相聚愉悅。圖／雷達表RADO提供
