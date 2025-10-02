7-ELEVEN「不可思議茶BAR」布局破500店！限定門市新推「輕乳茶」系列

搶攻千億茶飲商機，7-ELEVEN積極擴展「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」茶飲品牌，自去年6月起已成功布局破500店。7-ELEVEN更率零售通路之先導入「AI智能現萃茶機」，一鍵完成AI製茶，優化門市夥伴操作，從茶葉到飲品一氣呵成精準掌握出杯，實現智慧標準化與門市省力化，不僅杯杯現萃更確保高標準食安衛生，全面提升超商手搖飲體驗。

秉持著「原葉現萃才是茶湯品質唯一標準」，7-ELEVEN於2020年即打破傳統沖煮茶葉思維，成功自主開發出「原葉單杯萃茶機」，並取得相關專利，承襲咖啡機出杯原理基礎，以新鮮原葉研磨沖泡，提供現點現萃且品質穩定好茶。目前已有3,000家門市導入「CITY TEA現萃茶」，滿足消費者24小時都能喝好茶需求。

「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」手搖飲品牌展店突破500店，帶動單店現作飲品業績成長3成；其中今年6月開幕的旗艦店業績更較一般店中店高出5倍。為進一步創造更多不可思議體驗，7-ELEVEN在今年4月導入「AI智能現萃茶機」，整合「原葉單杯萃茶機」與10道不同風味原料為一體，透過萃取技術並搭配自動化製冰機、QR CODE出單機及SOP優化，達到智慧標準化快速出杯及多元飲品組合。

7-ELEVEN指出，「AI智能現萃茶機」設計符合超商坪效需求，透過自動化精準萃取，確保每一杯手搖飲風味一致，展現AI製茶精準演繹與便利享受價值。不僅標準化純茶品質還能靈活變化多元風味，涵蓋純茶、果茶、乳茶等近20款品項，保留「隨時手搖自由」特色，同時兼顧「客製化」調整糖度、冰量。提升茶飲專業感同時也真正達成門市省力化經營目標，目前已導入5家門市測試。

歡慶「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」達成500店，即日起AI智能現萃門市限定全新推出「輕乳茶系列」，輕盈奶感真茶原葉現萃，減少甜膩感讓茶香與茶味成為主角，分層風味體驗，入口先是茶香再感受茶味，最後留下回甘，奶香輕盈絲滑，清爽不膩口，即日起至10月28日活動期間享任2杯120元優惠，每組再加贈OPENPOINT點數20點。 「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」門市地址查詢: https://emap.pcsc.com.tw/。