大溪笠復威斯汀化身「萬聖寶藏島」 搞怪場景＋限定美食登場

繼去年萬聖節活動大受好評後，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今年以全新主題「威斯汀萬聖寶藏島」再度盛大登場！即日起至11月16日，飯店推出一系列應景的餐飲與住宿活動，全館多處打造海盜秘境的驚悚場景，邀請賓客踏上一場詭譎又奇幻的島上冒險，還有房客限定豐富萬聖節活動，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的鬼節假期。

順應時下打卡風潮，大溪笠復威斯汀於全館多處特別打造搞怪場景要與大小朋友同樂，從海盜帆船造景、搞怪海盜魅影、暗黑寶藏禁區、幽冥墓園到骷髏船長禁忌寶庫，營造沉浸式的驚悚氛圍。

此外，萬聖限定餐飲同步登場，結合驚悚外觀卻暗藏美味驚喜的美食與飲品，並搭配多項闔家參與的萬聖活動，共創魔幻美好的回憶。

特別推出融合海味與異國香料的「肯瓊香料海鮮桶」，以蟹、蝦、蛤蜊、淡菜與時令蔬菜澎湃上桌，展現海盜般的豪邁氣勢；同步推出松露野菇牛肉漢堡、墨西哥起司雞肉脆餅及肉食者比薩等多款料理，以澎湃份量與多層次風味滿足味蕾。凡點任一餐點，加購99元即享臺虎精釀IPA或臺虎長島冰啤。此外，節日限定特調，酒香濃郁、融合蘭姆酒與椰奶的「加勒比暗潮」，以及酸辣爽口、辛香帶勁的無酒精特調「紅鬍子號」，帶來宛如登上海盜船的暗黑狂歡氛圍！

館內超人氣自助百匯化身萬聖搞怪舞台，推出一系列詭譎驚喜的萬聖饗宴。各式豐富應景的鹹食及甜點輪番登場，包含金黃香濃的「南瓜義大利麵」、暗黑深海「墨魚燉飯」、惡魔南瓜盅承裝的「麻婆豆腐腦」，還有造型趣味可愛的「南瓜馬卡龍」與「骷髏頭麵包」等，將萬聖美食與氛圍場景完美呼應，挑戰賓客的視覺與膽量。

館內精緻糕點小舖同時推出多款萬聖主題甜點及麵包，包含外型驚悚卻藏著玫瑰蔓越莓乳酪的香醇酸甜「惡趣骷髏頭麵包」、暗黑外殼包裹著香濃奶酥內餡的「魔法熔岩波蘿麵包」。

充滿獵奇趣味的萬聖節系列甜點還有，香甜繽紛的南瓜系列「馬卡龍」及「蒙布朗」，到創意逼真的「巫婆手指餅乾」、「木乃伊巧克力」，等你壯膽嚐鮮，單品售價65元起。