聽新聞
0:00 / 0:00
7-ELEVEN推「聖杯好運霜淇淋」 彰化紅龍果乾暖身設計展
2025 台灣設計展即將在彰化展開，彰化縣政府聯手7-ELEVEN與佳麗果物，推出跨界新品「霜淇淋×彰化紅龍果乾」限定組合，自10月1日起於全台近1000家門市陸續上市。
這次合作以「設計×觀光」為主題，將7-ELEVEN熱銷霜淇淋結合低溫烘焙的紅龍果乾，強調無農藥殘留、無添加，並將果乾設計成宛如廟埕「筊杯」的造型，象徵好運上桌，寓意設計與傳統文化的融合。
彰化縣長王惠美表示，紅龍果是彰化明星農產，跨界合作讓人「吃一口就記住彰化」，也展現設計帶動觀光的力量。自10月1日起全台7-ELEVEN購買霜淇淋即可免費獲得紅龍果乾一份，數量有限，送完為止。
佳麗果物執行長陳淑敏說，特別挑選彰化紅龍果，低溫烘焙保留天然果香與口感，堅持無添加，把紅龍果乾變成霜淇淋上的小驚喜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言