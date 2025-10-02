7-ELEVEN推「聖杯好運霜淇淋」 彰化紅龍果乾暖身設計展

2025 台灣設計展即將在彰化展開，彰化縣政府聯手7-ELEVEN與佳麗果物，推出跨界新品「霜淇淋×彰化紅龍果乾」限定組合，自10月1日起於全台近1000家門市陸續上市。

這次合作以「設計×觀光」為主題，將7-ELEVEN熱銷霜淇淋結合低溫烘焙的紅龍果乾，強調無農藥殘留、無添加，並將果乾設計成宛如廟埕「筊杯」的造型，象徵好運上桌，寓意設計與傳統文化的融合。

彰化縣長王惠美表示，紅龍果是彰化明星農產，跨界合作讓人「吃一口就記住彰化」，也展現設計帶動觀光的力量。自10月1日起全台7-ELEVEN購買霜淇淋即可免費獲得紅龍果乾一份，數量有限，送完為止。