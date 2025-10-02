「豐味苗栗」進駐苗栗火車頭園區 4日起消費滿600元送限量迴力車

苗栗連假再添打卡點！首家「豐味苗栗」加盟店進駐苗栗火車站旁的火車頭園區，成為園區首家實體店面的加盟店，結合鐵道文化與在地好味，開幕就吸引民眾搶先體驗；為刺激消費，將自4日起推出消費滿600元送限量微笑「紅斑馬」、「蒸汽火車頭」鐵道迴力車，僅60份，送完為止。

「豐味苗栗」實體店面繼進駐國道3號西湖服務區後，首家加盟店也在苗栗火車頭園區正式對外營業，店內集結休閒零食、飲品及多樣的苗栗農特產品伴手禮。黃姓負責人說，繼教師節連假後，中秋連假也將至，火車頭園區本身就是火車迷聖地，這次滿額贈活動的紅斑馬及蒸汽火車頭鐵道迴力車贈品，是台灣製造有品質保證，可說是物超所值，也非常值得收藏；下一波活動贈品則有小小列車長組合模型，非常考驗巧手與眼力，也敬請期待。