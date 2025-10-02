快訊

「豐味苗栗」進駐苗栗火車頭園區 4日起消費滿600元送限量迴力車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「豐味苗栗」火車頭園區加盟店將陸續推出滿額贈活動，首波贈品有紅斑馬及蒸汽火車頭鐵道迴力車；下一波贈品則有小小列車長模型，也敬請期待。記者吳傑沐／攝影
「豐味苗栗」火車頭園區加盟店將陸續推出滿額贈活動，首波贈品有紅斑馬及蒸汽火車頭鐵道迴力車；下一波贈品則有小小列車長模型，也敬請期待。記者吳傑沐／攝影

苗栗連假再添打卡點！首家「豐味苗栗」加盟店進駐苗栗火車站旁的火車頭園區，成為園區首家實體店面的加盟店，結合鐵道文化與在地好味，開幕就吸引民眾搶先體驗；為刺激消費，將自4日起推出消費滿600元送限量微笑「紅斑馬」、「蒸汽火車頭」鐵道迴力車，僅60份，送完為止。

「豐味苗栗」實體店面繼進駐國道3號西湖服務區後，首家加盟店也在苗栗火車頭園區正式對外營業，店內集結休閒零食、飲品及多樣的苗栗農特產品伴手禮。黃姓負責人說，繼教師節連假後，中秋連假也將至，火車頭園區本身就是火車迷聖地，這次滿額贈活動的紅斑馬及蒸汽火車頭鐵道迴力車贈品，是台灣製造有品質保證，可說是物超所值，也非常值得收藏；下一波活動贈品則有小小列車長組合模型，非常考驗巧手與眼力，也敬請期待。

苗縣府農業處長陳樹義表示，要做到「看得到、買得到」，讓遊客把苗栗滋味帶回家！園區裡最受矚目的DT561蒸汽火車頭，是全球唯一美製車型，如今和農產搭配，被形容是文化與美食的夢幻組合，要讓遊客來苗栗不只看風景，更能帶走「豐味苗栗」好味道，拚觀光也拚產業。

「豐味苗栗」火車頭園區加盟店自4日起推出消費滿600元送限量微笑「紅斑馬」、「蒸汽火車頭」鐵道迴力車，僅60份，送完為止。記者吳傑沐／攝影
「豐味苗栗」火車頭園區加盟店自4日起推出消費滿600元送限量微笑「紅斑馬」、「蒸汽火車頭」鐵道迴力車，僅60份，送完為止。記者吳傑沐／攝影
「豐味苗栗」首家加盟店進駐苗栗火車頭園區，店內集結休閒零食、飲品及多樣的苗栗農特產品伴手禮。記者吳傑沐／攝影
「豐味苗栗」首家加盟店進駐苗栗火車頭園區，店內集結休閒零食、飲品及多樣的苗栗農特產品伴手禮。記者吳傑沐／攝影

