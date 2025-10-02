雄獅 ITF 線上旅展開跑！會員升級領「雄獅幣」、萬元禮包天天抽大獎

雄獅旅遊將於10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，以「點點玩世界，雄獅帶你去」為主軸，會員制度即日起全新升級，推出全新點數回饋「雄獅幣」、一點可抵一元；線上旅展期間好康再加碼，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包、天天登入每天抽一大獎，最大獎項包含「大阪自由行」、「泰國6日遊」等，下單再抽1萬點。

還有眾多超值優惠行程，及「周周搶千元折扣碼」、「每周二、四快閃搶購」等官網活動，國外行程最低萬元有找、國內行程買一送一、訂房全館消費滿6,600元再折511元、買機票還有機會抽iPhone。

雄獅旅遊表示，受惠於今年國定假日增加，第4季短線產品銷售暢旺，其中韓國半自助行程夯，業績較去年同期增加4成以上；東南亞的馬新、清邁、峴港等地區，連假行程賣況已逾8成。此外，2026年的春節假期長達9天，可望帶動春節旅遊產品買氣，目前長線行程表現佳，以德瑞、荷比法最受歡迎，瑞士鐵道亦是熱銷產品。整體而言，雄獅（2731）看好今年線上旅展表現，預期業績較去年呈雙位數成長。

為提升會員權益，雄獅會員制度即日起全面升級，百萬會員換新戶，同時招募優質會員，推出全新點數回饋「雄獅幣」，每趟旅程都有回饋、一點抵一元！更升級新的「L.I.O.N」，共四級的會員制度，等級越高禮遇越高，不只有最高2倍雄獅幣回饋、免費機場貴賓室、生日禮3,600元折扣碼等超多會員專屬禮遇。

今年線上旅展期間更推出超多會員活動，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包，會員登入天天都能抽大獎，一日一大獎，包含「曼谷6日遊」、「大阪自由行」，還有「一年份肯德基」、「一年份必勝客」、機票等優質好禮，保證人人有獎！會員下單不限金額，周周再抽萬元點數。

冬遊韓國「首爾滑雪4日」，搭乘長榮航空（2618），每人9,499元起；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產小旅行，5日遊每人19,888元起；秋天賞楓首選「楓紅濟州5日」，品味漢拏山的壯麗美景，每人17,888元起；雄獅首賣「芭達雅煙火節6日」，搭上觀賞船，優雅觀賞世界級的煙火盛宴，每人18,999元起。長線部分，澳洲黃金海岸遨遊6日免4萬；雪梨跨年搭乘全景玻璃船、或輕鬆入座港灣餐廳賞煙火最高省4千；土耳其杜拜12日遊每人69,900元起，再送100美元購物金；「蒙古貝加爾湖10日」，在藍冰拍下人生最美旅行照，早鳥優惠兩人同行最高省1.5萬元。

雄獅旗下高端旅遊品牌「璽品」好評續推「夢幻白川鄉點燈5日」，入住合掌村、體驗金澤藝妓茶屋，每人99,000元起；璽品熱銷「北歐極光10日」，入住玻璃屋、體驗哈士奇雪橇，線上旅展優惠折6千。

暢遊9天春節假期，「首爾5日」療癒汗蒸幕，春節期間最低每人29,888元起，早鳥預購再折3千；春節華航直飛「石垣5日」入住ClubMed完美度假，每人48,800元起，旅展下單折1千，再送盥洗包；「馬來西亞5日」市場唯一入住海上泳池別墅花蕊房，每人69,800元起，早鳥預定再折3千元！趁著長假「中美三國12日」飽覽世界最美湖泊，感受馬雅遺址的魅力；想搭郵輪還有「公主美墨賀歲11日」，過年優惠5千元；另外10/31前，下訂春節國旅行程，早鳥價最高折3千，再享整單免小費。

寒假出國「沖繩4日」看海豚表演，每人30,800元起，兒童最高折萬元；「新馬5日」去樂高樂園、夜間動物園，每人29,900元起，小孩不占床再折6千！預定2026年最省！「摩洛哥11日」、「荷比法10日」旅展期間付訂，最高再折1.5萬。

喜歡滑雪千萬不要錯過「白馬滑雪5日」，華航包機早去晚回，一到飯店就能滑好滑滿，每人69,900元起，旅展期間日本主題滑雪產品，付訂再折1千元；2026年富士山登山，保證入住山屋，11/1起開放報名，最低每人49,900元起；「世界七大馬拉松跑旅系列」，為旅客打點出國的食宿交通景點安排，以及提供專業領隊隨行，讓旅客專注享受賽事，最低18,900元起。

解鎖人生清單！一生必去一次的夢幻「太陽祭13日」，造訪世界七大奇景的馬丘比丘；進階挑戰的旅客，雄獅特別推出全新企劃，2027年過年「銀海郵輪17日」造訪達爾文的生態殿堂－加拉巴哥群島，來趟頂級遊輪的探索之旅。

鐵道迷專屬！雄獅獨家東北5鐵遊 北美登山者最高折1萬

雄獅獨家「東北北海道5鐵道4秘湯」，一次搭遍經典列車，包含青森冬季限定暖爐列車、行駛在夢幻五能線上的Resort白神號列車等，旅展折2千；另外雄獅特地規劃曾被國家地理雜誌評為世界最佳旅程之一「落磯登山者號」，坐在銀楓艙景觀車廂看壯麗的山川，留下永生難忘的回憶，旅展預定再折1萬元。

國內鐵道「森林療癒品茗日出3日」，搭上檜木打造的美學列車「福森號」，欣賞絕美阿里山日出，每人24,999元起；「台中采寓2日」搭最夯的甜點列車－海風號，每人10,500元起；「浪漫溫泉3日」搭山嵐號住頂級潔西艾美酒店，兩萬有找。

自由行不要錯過，「關島5日」聯合航空早去晚回，每人16,800元起；高雄出發「MSC郵輪榮耀號6日」前往那霸、石垣，早鳥優惠每艙房再折6千元！不想出國「宜跨龜山2日」，迎接2026年第一道曙光，入住超人氣親子綠舞國際觀光飯店一泊二食，每人5.999元起，第二人再折五百；「馬吉賀歲4日」搭藍皮解憂號與山嵐號賞花吃美食，除夕再加碼台南五星晚宴，早鳥折3千，雄獅會員再享整單免小費。