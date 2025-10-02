新光三越周年慶第一天群喊「南西尚勇」激情開場 首日業績要衝5億

今天是新光三越周年慶首日，包括台北南西店等5店率先起跑。開店前新光三越董事長吳東昇、副董事長暨總經理吳昕陽與執行副總吳昕昌率領營運團隊為專櫃廠商打氣，專櫃人員也把棒球應援神曲「台灣尚勇」改編成「南西尚勇」，熱情炒熱全場氣氛。吳東昇看到百貨人潮喊出旗開得勝，並表示近期新光三越從台南小北門店、台中復業、周年慶，再來是要開SKM MEN'S，是一個新路程的開始。

日前新光三越台中中港店店復業，新光三越指出，台中店復業人潮超越周年慶，兩天吸引超過15萬，接下來等10月16日起周年慶，預計人潮業績再爆發。對台中店復業的好表現，吳昕陽低調指出，台中順順開就好、慢慢恢復。

新光三越台北南西店表示，首日業績應可達到5億元，較去年成長0.5%，而南西店檔期目標則要挑戰20.8億元，較去年成長1%。今年南西有利多因素，包括B2改裝蜜月期還是每天都在發酵，日本展加上周年慶開檔人流還會往上加乘，尤其日本展的蘋果糖每天都有客人衝上來排隊，每天賣一千顆以上，預計日本展期間可賣超過萬顆。特惠組部分首日蘭蔻小黑瓶發燒組下殺3.3折，也是消費者鎖定開店後就要衝的目標。

新光三越指出，預計中午後至晚上人潮會越來越多，加上今年有教師節、中秋連假、國慶連假三波連假，從預購到周年慶開跑都對來客有幫助。