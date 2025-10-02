快訊

6連霸！噶瑪蘭威士忌6度蟬聯英國 ISC「世界產區年度酒廠冠軍」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭威士忌酒廠連續六年榮獲英國ISC國際烈酒競賽「世界產區年度酒廠冠軍獎盃」。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車噶瑪蘭威士忌再度於國際頂級賽事大放異彩！今年適逢英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）30周年，金車噶瑪蘭威士忌連續六年榮獲「世界產區年度酒廠冠軍獎盃（Worldwide Whisky Producer Of The Year Trophy）」殊榮，同時奪下5面金牌，累計至今已突破950面金牌，展現台灣威士忌在國際舞台上的傲人實力。

金車噶瑪蘭於2020年，首次於英國ISC國際烈酒競賽榮獲「世界產區年度酒廠冠軍獎盃（Worldwide Whisky Producer Of The Year Trophy）」，至今已連續六年蟬聯該項殊榮。評審團盛讚：「噶瑪蘭酒廠今年的表現極為出色，在台灣威士忌逐步提升國際能見度的同時，品牌將持續推高工藝水準與品質。」這份高度肯定不僅彰顯噶瑪蘭在威士忌領域的非凡成就，更印證品牌對品質的堅持與專業精神，體現了「以台灣之名，釀造世界級威士忌」的信念。

此次也有5款酒款於競賽中勇奪金牌，包含「噶瑪蘭經典獨奏 Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏 波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭酒廠珍藏版 煙燻泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」、「金車頂極指揮 單一麥芽威士忌」以及「噶瑪蘭『蘭』單一麥芽威士忌」。這些酒款不僅深受評審青睞，更象徵金車噶瑪蘭在各種風味詮釋的多元與卓越，持續將台灣威士忌推向世界舞台。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭威士忌本次共有5款酒款於競賽中奪下金牌。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
