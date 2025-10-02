快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

換季過敏大作戰！多合一空氣清淨新機全方位守護居家舒適度

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
ComfortPure 3合1涼暖空清機，涼暖清淨一次到位，簡化生活空間。記者黃筱晴／攝影
ComfortPure 3合1涼暖空清機，涼暖清淨一次到位，簡化生活空間。記者黃筱晴／攝影

入秋換季，空氣品質與濕度問題挑戰居家環境舒適度。瑞典Blueair一口氣推出3款全新空氣清淨機，從設計導向、四季舒適到寵物專屬應用全面涵蓋；SHARP全新「乾淨方」雙氣流美型除濕機，則是結合除濕、淨化與衣物乾燥三合一功能，鎖定小宅與重視生活品質的族群。

恆隆行代理的瑞典Blueair宣布一次推出3款全新機型，鎖定不同生活需求。包括結合設計與效能的Blue Signature SP4i、滿足四季舒適的ComfortPure三合一涼暖空清機，以及專為毛孩打造的Bururu噗嚕嚕寵物空氣清淨機。

Blue Signature SP4i以邊桌般的時尚外型融入居家空間，搭載360°環繞氣流與高達773CMH的CADR值，30分鐘即可淨化39坪大空間。內建獨家HEPASilent與OdorFence 7層濾淨技術，有效去除99.99%病菌、過敏原與居家異味。智慧「返家模式」可依手機定位在你回家前自動提前啟動，AirSense自動換氣模式則可隨時保持室內清新。

ComfortPure則主打結合涼風、暖風與清淨功能，省下收納與擺放空間，1級能源效率超節能。同樣搭載HEPASilent技術，3出風口搭配350度擺動，讓空氣與溫度均勻循環。暖風模式採用PTC陶瓷加熱，60秒快速升溫，並具傾倒自動斷電保護。夜間運轉僅25分貝，提供安靜舒眠環境。

針對寵物家庭，Bururu噗嚕嚕整合寵物窩功能，渦輪進氣設計可捕捉99.99%浮毛，並配備集毛抽屜避免濾網卡毛。搭載H13濾網與OdorFence技術，可分解尿騷味、飼料味並攔截97%皮屑過敏原。隨附3款不同季節適用的休憩墊，還具有智慧重量感應自動調整風速，貼心守護毛孩與飼主呼吸健康。

SHARP近期亦推出全新「乾淨方」3合1雙氣流美型除濕機，外觀承襲日系純淨美學，線條俐落簡約，搭載獨創雙氣流設計，不僅大幅提升除濕效率，更整合空氣淨化與衣物乾燥3大功能，1台抵2台，滿足台灣潮濕環境的多元需求。全系列15L與18.5L機型均通過2026年1級能效標準，兼顧節能與環保，並適用貨物稅退稅補助，每台最高可退1,200元。

實際試用，140度超大出風角度的雙層氣流設計效率超高，還有4段擺風角度設定，在需要快速乾燥衣物時，可以精準調整出風方向。4.5L大容量快取水箱設計更是超貼心，可單手滑順輕鬆拿取，傾斜時水壓自動掀蓋倒水。

雖然名為除濕機，但空氣清淨功能也不馬虎，搭載品牌獨創PCI自動除菌離子技術，能分解有害物質與異味，除了衣物乾燥、異味抑制與除濕可同步進行，輕鬆解決梅雨或冬季潮濕困擾之外，與其他多合一機種不同的是，空氣清淨模式還可以單獨運作，搭配前置濾網、長效型HEPA＋活性碳濾網三重過濾系統，經SGS認證可高效濾除99.9%細菌、PM2.5與TVOC，在不需要除濕時持續維持室內空氣清新循環，且超級安靜。

每次運轉結束後，即自動啟動內部乾燥功能，保持機體內部乾爽，抑制異味與霉菌滋生。15L機型更配備PM2.5、TVOC、灰塵、溫度、濕度與環境光等6項環境感測器，會自動偵測空間亮度調整面板燈光，完全不干擾睡眠。

SHARP近「乾淨方」3合1雙氣流美型除濕機，通過2026年1級能效標準，適用貨物稅退稅補助，每台最高可退1,200元。記者黃筱晴／攝影
SHARP近「乾淨方」3合1雙氣流美型除濕機，通過2026年1級能效標準，適用貨物稅退稅補助，每台最高可退1,200元。記者黃筱晴／攝影
4.5L大容量快取水箱，滑順手感，單手即可取出倒水。記者黃筱晴／攝影
4.5L大容量快取水箱，滑順手感，單手即可取出倒水。記者黃筱晴／攝影
恆隆行代理瑞典Blueair打造全方位呼吸守護，3款新機細心照護不同生活型態乾淨空氣需求。圖／恆隆行提供
恆隆行代理瑞典Blueair打造全方位呼吸守護，3款新機細心照護不同生活型態乾淨空氣需求。圖／恆隆行提供
SHARP乾淨方雙氣流美型除濕機結合日系純淨美學與三效合一功能。圖／夏普提供
SHARP乾淨方雙氣流美型除濕機結合日系純淨美學與三效合一功能。圖／夏普提供
Bururu噗嚕嚕空氣清淨機搭配3款專屬休憩墊，打造毛孩專屬清淨窩。記者黃筱晴／攝影
Bururu噗嚕嚕空氣清淨機搭配3款專屬休憩墊，打造毛孩專屬清淨窩。記者黃筱晴／攝影
Blue Signature SP4i搭載獨家HEPASilent雙軌濾淨技術高效淨氣，結合邊桌機能打造北歐質感家居。記者黃筱晴／攝影
Blue Signature SP4i搭載獨家HEPASilent雙軌濾淨技術高效淨氣，結合邊桌機能打造北歐質感家居。記者黃筱晴／攝影
三合一機種具備前置濾網、長效型HEPA＋活性碳濾網三重過濾系統。記者黃筱晴／攝影
三合一機種具備前置濾網、長效型HEPA＋活性碳濾網三重過濾系統。記者黃筱晴／攝影
SHARP獨創雙氣流設計，不僅提升除濕效率，更整合強效空氣淨化與快速衣物乾燥功能，滿足台灣潮濕季節的多元需求。記者黃筱晴／攝影
SHARP獨創雙氣流設計，不僅提升除濕效率，更整合強效空氣淨化與快速衣物乾燥功能，滿足台灣潮濕季節的多元需求。記者黃筱晴／攝影
智慧「返家模式」可依手機定位在使用者回家前自動提前啟動。記者黃筱晴／攝影
智慧「返家模式」可依手機定位在使用者回家前自動提前啟動。記者黃筱晴／攝影
超廣域氣流搭配雙層導風擺葉，上下左右全方位送風。記者黃筱晴／攝影
超廣域氣流搭配雙層導風擺葉，上下左右全方位送風。記者黃筱晴／攝影
隨附大象烘乾配件，鞋櫃、鞋子、櫥櫃潮濕死角輕鬆搞定。圖／夏普提供
隨附大象烘乾配件，鞋櫃、鞋子、櫥櫃潮濕死角輕鬆搞定。圖／夏普提供
15L機種可將所有配件收納在機身後側空間中。記者黃筱晴／攝影
15L機種可將所有配件收納在機身後側空間中。記者黃筱晴／攝影
品牌獨創PCI自動除菌離子技術，能分解有害物質與異味。記者黃筱晴／攝影
品牌獨創PCI自動除菌離子技術，能分解有害物質與異味。記者黃筱晴／攝影

寵物

延伸閱讀

Dyson「鉛筆吸塵器」登台！360度靈活轉向、雙向光學吸頭打掃零死角

回響／亂丟菸蒂案件年增4000件 彭啓明：研擬三大作戰計畫

台中人一返鄉就全身過敏 中醫師揭露：不只是環境問題

返鄉過敏大爆發 中醫師揭與環境、免疫力有關

相關新聞

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

6連霸！噶瑪蘭威士忌6度蟬聯英國 ISC「世界產區年度酒廠冠軍」

金車噶瑪蘭威士忌再度於國際頂級賽事大放異彩！今年適逢英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits ...

換季過敏大作戰！多合一空氣清淨新機全方位守護居家舒適度

入秋換季，空氣品質與濕度問題挑戰居家環境舒適度。瑞典Blueair一口氣推出3款全新空氣清淨機，從設計導向、四季舒適到寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。