換季過敏大作戰！多合一空氣清淨新機全方位守護居家舒適度

入秋換季，空氣品質與濕度問題挑戰居家環境舒適度。瑞典Blueair一口氣推出3款全新空氣清淨機，從設計導向、四季舒適到寵物專屬應用全面涵蓋；SHARP全新「乾淨方」雙氣流美型除濕機，則是結合除濕、淨化與衣物乾燥三合一功能，鎖定小宅與重視生活品質的族群。

恆隆行代理的瑞典Blueair宣布一次推出3款全新機型，鎖定不同生活需求。包括結合設計與效能的Blue Signature SP4i、滿足四季舒適的ComfortPure三合一涼暖空清機，以及專為毛孩打造的Bururu噗嚕嚕寵物空氣清淨機。

Blue Signature SP4i以邊桌般的時尚外型融入居家空間，搭載360°環繞氣流與高達773CMH的CADR值，30分鐘即可淨化39坪大空間。內建獨家HEPASilent與OdorFence 7層濾淨技術，有效去除99.99%病菌、過敏原與居家異味。智慧「返家模式」可依手機定位在你回家前自動提前啟動，AirSense自動換氣模式則可隨時保持室內清新。

ComfortPure則主打結合涼風、暖風與清淨功能，省下收納與擺放空間，1級能源效率超節能。同樣搭載HEPASilent技術，3出風口搭配350度擺動，讓空氣與溫度均勻循環。暖風模式採用PTC陶瓷加熱，60秒快速升溫，並具傾倒自動斷電保護。夜間運轉僅25分貝，提供安靜舒眠環境。

針對寵物家庭，Bururu噗嚕嚕整合寵物窩功能，渦輪進氣設計可捕捉99.99%浮毛，並配備集毛抽屜避免濾網卡毛。搭載H13濾網與OdorFence技術，可分解尿騷味、飼料味並攔截97%皮屑過敏原。隨附3款不同季節適用的休憩墊，還具有智慧重量感應自動調整風速，貼心守護毛孩與飼主呼吸健康。

SHARP近期亦推出全新「乾淨方」3合1雙氣流美型除濕機，外觀承襲日系純淨美學，線條俐落簡約，搭載獨創雙氣流設計，不僅大幅提升除濕效率，更整合空氣淨化與衣物乾燥3大功能，1台抵2台，滿足台灣潮濕環境的多元需求。全系列15L與18.5L機型均通過2026年1級能效標準，兼顧節能與環保，並適用貨物稅退稅補助，每台最高可退1,200元。

實際試用，140度超大出風角度的雙層氣流設計效率超高，還有4段擺風角度設定，在需要快速乾燥衣物時，可以精準調整出風方向。4.5L大容量快取水箱設計更是超貼心，可單手滑順輕鬆拿取，傾斜時水壓自動掀蓋倒水。

雖然名為除濕機，但空氣清淨功能也不馬虎，搭載品牌獨創PCI自動除菌離子技術，能分解有害物質與異味，除了衣物乾燥、異味抑制與除濕可同步進行，輕鬆解決梅雨或冬季潮濕困擾之外，與其他多合一機種不同的是，空氣清淨模式還可以單獨運作，搭配前置濾網、長效型HEPA＋活性碳濾網三重過濾系統，經SGS認證可高效濾除99.9%細菌、PM2.5與TVOC，在不需要除濕時持續維持室內空氣清新循環，且超級安靜。