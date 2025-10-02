聽新聞
0:00 / 0:00
周年慶晴雨表 新光三越南西店首日業績挑戰5億元
百貨龍頭新光三越周年慶今日啟動，由有周慶晴雨表的南西店等5店先起跑，董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽也都到場為員工打氣。對於南西店首日業績目標，新光三越主管表示，應可達到5億元，較去年成長0.5%，而南西店檔期目標則要挑戰20.8億元，較去年成長1%。
今年百貨業受到關稅、匯率等不確定因素衝擊，加上出國潮也未趨緩，因此經營上相當艱困，主要業者的業績大都持平或是小幅衰退，僅有部分業者能有微幅成長，而新光三越店王台中店在今年初歷經氣爆意外後，停業至9月底才復業，少了店王的挹注，新光三越前九月業績也出現約2成的衰退。
今年南西店在開門之前的排隊人潮較往年少，吳昕陽則表示，應該到下午之後人潮會逐漸增加，而先前的預購會表現也還不錯，對於首日購物目標，吳東昇則透露，應該會購買3C產品，特別是無線耳機想要換成最新款的。
新光三越全台16家分店的周年慶總目標為197.2億元，年增1.1%，而在南西等5店之後，信義新天地等分店的第二波周年慶也會在10月16日加入戰局，而以往都在首波的台中店則因復業時間，會在第二波的陣容中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言