周年慶晴雨表 新光三越南西店首日業績挑戰5億元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
百貨龍頭新光三越周年慶今日啟動，由有周慶晴雨表的南西店等5店先起跑。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽到場打氣。記者林海／攝影
百貨龍頭新光三越周年慶今日啟動，由有周慶晴雨表的南西店等5店先起跑。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽到場打氣。記者林海／攝影

百貨龍頭新光三越周年慶今日啟動，由有周慶晴雨表的南西店等5店先起跑，董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽也都到場為員工打氣。對於南西店首日業績目標，新光三越主管表示，應可達到5億元，較去年成長0.5%，而南西店檔期目標則要挑戰20.8億元，較去年成長1%。

今年百貨業受到關稅、匯率等不確定因素衝擊，加上出國潮也未趨緩，因此經營上相當艱困，主要業者的業績大都持平或是小幅衰退，僅有部分業者能有微幅成長，而新光三越店王台中店在今年初歷經氣爆意外後，停業至9月底才復業，少了店王的挹注，新光三越前九月業績也出現約2成的衰退。

今年南西店在開門之前的排隊人潮較往年少，吳昕陽則表示，應該到下午之後人潮會逐漸增加，而先前的預購會表現也還不錯，對於首日購物目標，吳東昇則透露，應該會購買3C產品，特別是無線耳機想要換成最新款的。

新光三越全台16家分店的周年慶總目標為197.2億元，年增1.1%，而在南西等5店之後，信義新天地等分店的第二波周年慶也會在10月16日加入戰局，而以往都在首波的台中店則因復業時間，會在第二波的陣容中。

新光三越周年慶開跑，執行副總吳昕昌、董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽也都到場為員工打氣。記者林海／攝影
新光三越周年慶開跑，執行副總吳昕昌、董事長吳東昇、副董事長兼總經理吳昕陽也都到場為員工打氣。記者林海／攝影

周年慶 業績 百貨

