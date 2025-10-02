快訊

茹絲葵牛排館60週年紀念套餐限時登場 菲力牛排、海鮮三重奏一次滿足

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
前菜「海鮮三重奏」。圖／茹絲葵提供
前菜「海鮮三重奏」。圖／茹絲葵提供

美國知名牛排品牌「茹絲葵」邁入60周年，特別自即日起至11月30日於全亞洲門店推出「60週年紀念套餐」，以招牌牛排與海鮮料理致敬品牌傳奇。

創立於1965年的茹絲葵牛排館，融合紐奧良的法式烹飪傳統與港口文化，以香嫩多汁的牛排和精緻海鮮料理聞名。六十年來，品牌秉持「傳承經典、精益求精」的理念，延續創辦人茹絲夫人熱情款待的精神。

此次「60周年紀念套餐」從開胃酒揭開序幕，前菜「海鮮三重奏」匯集紐奧良蟹肉糕、香煎干貝與洛克菲焗烤鮮蠔，展現紐奧良飲食文化的精髓。主菜「美國菲力牛排佐香酥松露」則選用6盎司頂級菲力，攝氏 982°C高溫炙烤後以攝氏 260°C瓷盤上桌，鎖住肉汁與香氣，再以松露奶油脆皮提升層次。餐後「茹絲經典甜點」更以甜蜜收尾，詮釋品牌一貫的溫暖款待。

「60周年紀念套餐」售價新台幣2,990元（另加一成服務費），即日起至11月30日期間限時供應，邀請饕客一同舉杯慶祝六十載不變的美味。

◎茹絲葵60周年慶典套餐（60th Anniversary Menu）

．販售日期：即日起至2025年11月30日（日）

．價位：新台幣2,990元（另外酌收10%服務費）

．午餐 Lunch：11:30～15:00

．晚餐 Dinner：17:30～22:30

．訂位: https://www.ruthschris.com.tw/zh-TW/online-booking

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主菜「美國菲力牛排佐香酥松露」。圖／茹絲葵提供
主菜「美國菲力牛排佐香酥松露」。圖／茹絲葵提供
茹絲葵60周年紀念套餐以精緻佳餚致敬傳奇六十載，延續滋滋作響的經典風味。從開胃酒、經典牛排到招牌甜點，每一道都承載著茹絲葵的匠心精神與跨越世代的美味。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
茹絲葵60周年紀念套餐以精緻佳餚致敬傳奇六十載，延續滋滋作響的經典風味。從開胃酒、經典牛排到招牌甜點，每一道都承載著茹絲葵的匠心精神與跨越世代的美味。圖／茹絲葵提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牛排 套餐 品牌

