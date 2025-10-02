茹絲葵牛排館60週年紀念套餐限時登場 菲力牛排、海鮮三重奏一次滿足

美國知名牛排館品牌「茹絲葵」邁入60周年，特別自即日起至11月30日於全亞洲門店推出「60週年紀念套餐」，以招牌牛排與海鮮料理致敬品牌傳奇。

創立於1965年的茹絲葵牛排館，融合紐奧良的法式烹飪傳統與港口文化，以香嫩多汁的牛排和精緻海鮮料理聞名。六十年來，品牌秉持「傳承經典、精益求精」的理念，延續創辦人茹絲夫人熱情款待的精神。

此次「60周年紀念套餐」從開胃酒揭開序幕，前菜「海鮮三重奏」匯集紐奧良蟹肉糕、香煎干貝與洛克菲焗烤鮮蠔，展現紐奧良飲食文化的精髓。主菜「美國菲力牛排佐香酥松露」則選用6盎司頂級菲力，攝氏 982°C高溫炙烤後以攝氏 260°C瓷盤上桌，鎖住肉汁與香氣，再以松露奶油脆皮提升層次。餐後「茹絲經典甜點」更以甜蜜收尾，詮釋品牌一貫的溫暖款待。

「60周年紀念套餐」售價新台幣2,990元（另加一成服務費），即日起至11月30日期間限時供應，邀請饕客一同舉杯慶祝六十載不變的美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康