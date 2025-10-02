聽新聞
0:00 / 0:00
茹絲葵牛排館60週年紀念套餐限時登場 菲力牛排、海鮮三重奏一次滿足
美國知名牛排館品牌「茹絲葵」邁入60周年，特別自即日起至11月30日於全亞洲門店推出「60週年紀念套餐」，以招牌牛排與海鮮料理致敬品牌傳奇。
創立於1965年的茹絲葵牛排館，融合紐奧良的法式烹飪傳統與港口文化，以香嫩多汁的牛排和精緻海鮮料理聞名。六十年來，品牌秉持「傳承經典、精益求精」的理念，延續創辦人茹絲夫人熱情款待的精神。
此次「60周年紀念套餐」從開胃酒揭開序幕，前菜「海鮮三重奏」匯集紐奧良蟹肉糕、香煎干貝與洛克菲焗烤鮮蠔，展現紐奧良飲食文化的精髓。主菜「美國菲力牛排佐香酥松露」則選用6盎司頂級菲力，攝氏 982°C高溫炙烤後以攝氏 260°C瓷盤上桌，鎖住肉汁與香氣，再以松露奶油脆皮提升層次。餐後「茹絲經典甜點」更以甜蜜收尾，詮釋品牌一貫的溫暖款待。
「60周年紀念套餐」售價新台幣2,990元（另加一成服務費），即日起至11月30日期間限時供應，邀請饕客一同舉杯慶祝六十載不變的美味。
◎茹絲葵60周年慶典套餐（60th Anniversary Menu）
．販售日期：即日起至2025年11月30日（日）
．價位：新台幣2,990元（另外酌收10%服務費）
．午餐 Lunch：11:30～15:00
．晚餐 Dinner：17:30～22:30
．訂位: https://www.ruthschris.com.tw/zh-TW/online-booking
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言