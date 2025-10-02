快訊

穿條紋來 ELLE Weekend！共度台北最法式的美好週末

聯合新聞網／ 聯合數位文創
金曲創作歌手韋禮安，將於10／26 ELLE Weekend 壓軸獻唱。圖／ELLE提供
金曲創作歌手韋禮安，將於10／26 ELLE Weekend 壓軸獻唱。圖／ELLE提供

ELLE 將品牌的法系精神結合音樂、市集與風格的週末活動—ELLE Weekend，以法式的慵懶、隨性、鬆弛感氛圍帶給讀者，去年首屆舉辦就吸引上萬人次到場參與。今年活動將於10/25(六)、10/26(日)兩天在台北101水舞廣場，邀請大家一起穿條紋、聽音樂、逛市集，享受法式鬆弛好週末。

主視覺融合雙城特色創作，融合台北與巴黎的生活風格

ELLE 關注時尚、美妝、生活藝術與社會議題，今年適逢品牌全球 80 週年，延續其深厚底蘊與時代精神，邀請全球共 31 位女性藝術家，打造獨一無二的藝術作品進行義賣，向來自不同背景的全球女性發聲。而今年 ELLE Weekend 的主視覺創作藝術家周依，是 ELLE 80 週年全球巡迴藝術展中唯一受邀的台灣藝術家。她擅長以鬆弛自由的線條與明亮抽象的色塊，拼湊、拆解出一個充滿想像力的自由世界。豐腴飽滿的人物姿態、靈動的線條，展現在本次 ELLE Weekend 的主視覺創作中，將台北與巴黎兩座城市的生活型態、國際地標、自然景色等完美融合。

風格市集法系名店＿輝達執行長黃仁勳最愛的可頌名店《KANG Artisan Bakery》。圖／ELLE提供
風格市集法系名店＿輝達執行長黃仁勳最愛的可頌名店《KANG Artisan Bakery》。圖／ELLE提供

金曲創作歌手韋禮安、霸榜串流小天后陳華與新生代音樂人接力開唱

享受週末的浪漫悠閒

ELLE Weekend 活動精彩內容搶先看！金曲創作歌手韋禮安、霸榜串流小天后陳華、新生代創作歌手黃號、獨立創作才子高真 TRU，以及空靈系歌手annbae 裴安，將現身音樂舞台。除了精彩的音樂表演節目之外，現場集結台法美味與精選品牌打造「風格市集」，邀請輝達執行長黃仁勳最愛的可頌名店《KANG Artisan Bakery》、台味十足的《詹記麻辣火鍋》、台灣茶專賣《季緣》等多家人氣名店準備豐富美食，讓大家一飽口福。今年首次推出「星空電影院」，獨特又沉浸的視聽享受，帶你拋開週間的壓力煩惱，讓身心靈得到最滿足的釋放。 更可預約活動限量好禮！只要預先完成線上報名，並於活動週末兩日穿上喜歡的條紋風格到現場，即可兌換「專屬好禮」，在 ELLE Weekend 一起輕鬆過週末！

風格市集台式名店＿《詹記麻辣火鍋》浪漫大詹。圖／ELLE提供
風格市集台式名店＿《詹記麻辣火鍋》浪漫大詹。圖／ELLE提供

【2025 ELLE Weekend】 Stay Chic, Stay Chill.

穿條紋、聽音樂、逛市集，享受法式鬆弛好週末

日期：10/25 SAT. - 10/26 SUN.

地點：台北101水舞廣場

搶先預約「穿條紋，過週末」免費換好禮： https://elle.re/stripe/udn

