再度帶來最「潮」的創意慶典！NOKE 忠泰樂生活 Anniversary《潮玩藝》

2025年NOKE週年慶再度為大家帶來最「潮」的創意慶典！集結國內外的潮流、藝術與人氣展覽，今年週年慶要讓你沈浸在繽紛多元的藝術氛圍中！

亮點一 瓜生太郎筆下充滿未來感的都市時尚女郎

今年 NOKE 忠泰樂生活特別邀請了活躍於東京的插畫家 —— 瓜生太郎 (Taro Uryu)，打造週年慶專屬視覺，並與日本同步推出藝術週邊與潮流配件。瓜生太郎以幾何線條與鮮明色塊創作，筆下多以女性為主角，展現都市時尚與未來感；他的作品簡約卻充滿張力，將潮流與藝術完美融合，鮮明的風格讓他的創作受到各地矚目，從櫥窗設計到時尚雜誌，都能看到他的作品。此次除了週年慶兩波的限定來店禮之外，10/9(四) ~ 11/10(一)，TSUTAYA BOOKSTORE 大直 NOKE 店也將限量販售瓜生太郎的周邊商品。

亮點二 《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》雙展同步登場

NOKE 忠泰樂生活為大家帶來驚喜企劃，由日本創意團隊 entaku 和 SaltSweeet 聯合呈現，曾在社群中引起廣大迴響的《人也太好了吧展》現正進駐 1 樓 Art Corner。

日本巡展參觀人數累計突破 70 萬人，粉絲群涵蓋從 Z 世代年輕人到中高年齡層族群，今年 10 月，展覽來到了台灣與大家見面！創意團隊以幽默的視角描繪生活中「過於善良」與「感到有點煩躁」的日常，作品既幽默搞笑又引人共鳴。觀展過程中，觀眾不時會心一笑，充分感受到藝術帶來的輕鬆與療癒。

本次展覽共展出約 200 件作品，創作形式多元，包括文字、插畫、照片與實物等，以幽默且溫暖的視角捕捉生活中「人也太好了吧！」的瞬間。此外，展場中更隱藏互動式體驗設計，「讓參觀者一秒成為好人」的趣味沉浸式互動，為本次展覽的一大亮點，歡迎大家前來體驗箇中樂趣。

亮點三 3 樓 Uncanny + 大階梯，一次欣賞忠泰美術館、白石畫廊衛星展區

3 樓 Uncanny 則由忠泰美術館攜手芬蘭阿爾瓦・阿爾托基金會共同策展，推出芬蘭國寶級建築師 —— 阿爾瓦・阿爾托 (Alvar Aalto) 台灣首度大型回顧展《創造即生活 ── 愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》的衛星展區；最後，NOKE 再度攜手「白石畫廊」帶來風靡全球的超普普藝術家菲利普・考爾伯特 (Philip Colbert) 個展：《COLOUR BEYOND TIME 彩境・時光之外》衛星展區，將他的藝術角色「龍蝦先生」以全新造型在 NOKE 亮相！

一場結合趣味、國際視野和美學體驗的「潮玩藝」風格之旅，邀您共襄盛舉！

圖／NOKE 忠泰樂生活提供

活動詳情

《人也太好了吧展》&《我感到有點煩的小事展》

展覽日期：10/2 (四) – 11/10 (一)

展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 1F Art Corner

開放時間：週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

參觀票價：300 元

購票方式：官方網站｜ https://osu.xyz & ACCUPASS售票平台

《創造即生活 ── 愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托》衛星展

展覽日期：10/4 (六) – 11/30 (日)

展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F Uncanny

開放時間：週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

免費參觀

菲利普 · 考爾伯特 (Philip Colbert)《COLOUR BEYOND TIME 彩境・時光之外》衛星展

展覽日期：10/16 (四) – 11/10 (一)

展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F 大階梯

開放時間：週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

免費參觀