《一百公尺》不只是比快而是奔向「為什麼而跑」的答案

《一百公尺》是一部日本動畫電影，改編自魚豊的同名漫畫。電影裡展現的跑步哲學令人印象深刻：跑步，可以是逃避現實，也可以是挑戰紀錄；每個人都有自己的答案，也有自己的跑法。它就像人生的縮影，我們曾經單純為了喜悅而奔跑，卻在成長後背負著競爭與壓力，為了不掉隊而跑。

看完電影後不禁反思，是為了100公尺賭上人生，還是從100公尺裡看見人生縮影？真正的奔跑，不是因焦慮而跑，而是因為奔跑時自己才能看見的風景，其實是相當純粹的幸福感。

《一百公尺》（—100M—、ひゃくえむ）改編自魚豊的同名漫畫，由動畫導演岩井澤健治執導。故事講述天生速度驚人的「天才型」少年富樫，與為了逃避痛苦而拼命奔跑的「努力型」少年小宮之間的相遇。在兒時富樫的訓練與陪伴下，小宮全力追逐著100公尺短跑紀錄。

圖／車庫娛樂提供圖／車庫娛樂提供

他們從童年時期的競爭與互相扶持開始，延續到高中時再度同場對決，最後更在職業選手的舞台重逢。從短短的100公尺跑道，他們跑出了羈絆、迷惘與成長，將一場青春競賽延伸為人生的深刻寓言。

電影中有幾句台詞讓人印象深刻：「為什麼要跑？」「因為跑起來，就能忘記一切。」這些問題貫穿了富樫與小宮三次重要的相遇，在成長過程中不少前輩也給予更多各自奔跑的理念，甚至提及「跑越前面就離其他人越遠」、「在身旁沒有人的第一名風景其實跟最後一名是一樣的」等對話都發人深省。

到最後，輸贏早已不是重點，他們各自背負的迷惘與掙扎，最終又回到最初的起點：奔跑，是為了找回屬於自己的答案。電影在結尾呼應兩人童年的記憶，那一瞬間的真摯，讓觀眾感受到最動人的「初心」。

圖／車庫娛樂提供

《一百公尺》不僅劇情熱血，卡司與音樂更是驚喜滿滿。主角配音由松坂桃李與染谷將太攜手詮釋，將天才與努力型角色的矛盾與熱血刻畫得淋漓盡致。

主題曲「らしさ」則由人氣樂團 Official髭男dism 演唱，旋律中既有速度感又蘊含歌詞的奔跑情誼，與影片的核心主題「為什麼而跑」完美呼應。這些元素加乘之下，讓《一百公尺》不只是運動動畫，更是一部觸動人心的青春生命詩篇。

◎本文內容已獲 來一杯奶茶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。