入秋必吃！晶英軒推出多款精選蟹餚 體驗海中之王的鮮甜滋味

秋風起，正是螃蟹膏滿黃肥的時節，台南晶英酒店中餐廳晶英軒迎來時令鮮美蟳味，廚藝團隊特選重達三公斤、肉質鮮甜彈牙的澳洲野生「擬濱皇帝蟹」，設計出蒜香避風塘、金銀蒜蒸、蟹粉撈麵等適合十人分享的一蟹三吃桌菜。

另同步推出五道匠心蟹餚，包含蒜蓉松葉蟹蒸肉餅、酒香醉花蟹、乾燒金椒大沙公、蔥薑沙公焗豆麵以及廟街避風塘大沙公，上述秋季全新「御蟹饗宴」全系列。

來自南半球純淨海域的澳洲「擬濱皇帝蟹」，棲息於澳洲深海400至600公尺的寒冷水域，低溫且極為特殊的環境，造就出碩大的身型與厚實有力的螯腳，內含細膩且富彈韌的蟹肉，鮮甜滋味征服無數饕客味蕾。由於棲地特殊、人工養殖條件嚴苛，市場仍以野生捕撈為主，更顯深海珍饈的非凡魅力。

為展現「海中之王」極致風味，晶英軒主廚善用其每一個部位，第一吃為蟹粉撈麵，Q彈麵線拌入橘紅色蟹膏，不添加過多調味，直接感受蟹膏鮮香甘甜的特色。第二吃可選擇粵菜中最為經典的蒜香避風塘皇帝蟹，大啖蒜蓉、乾辣椒與豆豉交織出的酥香、或是品嚐清爽細膩金銀蒜蒸皇帝蟹，帶有韌性的肉質與特調蒜蓉醬汁交織，展現鹹鮮香的滋味。

最後一道則延伸至港式點心，賓客可以挑選蟹肉搭配花枝漿、蟹粉與時蔬等製成的擬濱皇帝蟹肉餃，或是蟹肉與白蝦漿炸至金黃酥脆的皇帝蟹肉炸春捲，多種烹調手法盡現皇帝蟹的多元風味。

除了上述的澎派皇帝蟹宴外，晶英軒主廚亦悉心設計五款單點蟹餚，其中蒜蓉松葉蟹蒸肉餅是選用日本松葉蟹，搭配豬肉提升油脂豐富度，並與蒜蓉醬慢火蒸熟，最後淋上熱紅蔥頭油，入口鹹香醇厚。酒香醉花蟹則是將肥厚飽滿的花蟹，放入由枸杞、清酒與冰糖調製的調料中浸泡一夜，蟹膏香滑、蟹肉清香令人陶醉其中。

乾燒金椒大沙公是以蒜末、薑片、金椒與乾辣椒下鍋爆香後再加入特調醬料拌炒沙公，使蟹身均勻裹上醬汁，展現辛香濃烈的滋味。若想增加飽足感則可點用薑沙公焗豆麵，以熬製八小時的雞白湯與龍蝦高湯慢火煨煮沙公，搭配低熱量且高纖的豆麵，鹹鮮入味。最後是廟街避風塘大沙公，使用高溫油炸緊鎖螃蟹的甜味，外層拌入特製酸甜辣醬與香脆蒜酥，將港式經典昇華至新境界。

