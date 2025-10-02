秋節近故宮百年跨界聯名 嘉義優鮮、台企MIT齊推文創生活新品
今年故宮博物院建院百年，也是故宮南院落腳嘉縣10周年。為展現文化影響力並拓展生活應用，故宮分別與嘉縣府及國內家電產業跨界合作，推出兼具文化美學與實用價值系列聯名商品，從地方農特產到智慧家電，創造文化、產業與生活結合新典範。
嘉縣府與故宮攜手推出「嘉義優鮮×故宮」聯名商品，上月在故宮南院舉辦開箱上市暨中秋禮品推薦記者會，共20家在地業者、近30項農漁特產伴手禮登場。每款產品皆搭配故宮典藏文物意象，融入包裝設計。包括義竹玉米爆米花、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍、布袋虱目魚絲、阿里山高山茶巧克力方塊酥等。其中，竹崎農會與老楊方塊酥合作「茶山初遇巧克力方塊酥」，靈感來自故宮南院將在11月展出的國寶「早春圖」，設計融入祥雲意象，展現文化美學與地方風土的結合。
縣長翁章梁表示，嘉義優鮮創立以來積極推廣在地農產價值，此次與故宮合作不僅強化品牌力，更讓農業產品成為兼具故事性的精品。故宮院長蕭宗煌指出，適逢百年院慶與南院落腳嘉義10周年，此時合作別具意義，能讓文物故事進一步融入大眾日常。嘉義優鮮×故宮聯名商品除在南院專區展售，也進駐全家便利商店FamiSuper超市、台北微風百貨超市，以及中埔、番路等地農會直賣所。縣府鼓勵企業作為中秋送禮選擇，持續拓展通路。
另，經濟部產業發展署首度促成故宮與22家MIT廠商合作，推出154款聯名產品，涵蓋冰箱、洗衣機、電動機車、眼鏡與充電樁等。多項商品銷售表現亮眼，眾多商品中，聲寶特別以百年故宮與品牌90周年為契機，推出4款限量聯名家電。冰箱設計融入「富春山居圖」、「魚藻圖」等國寶畫作元素，將水墨意境轉化為玻璃面板紋理；洗衣機以清代「霽青描金游魚轉心瓶」為靈感，結合桶槽旋轉意象，帶出圓滿寓意。聲寶總經理許經朝強調，這些機種兼具設計與功能，符合節能標準，購買者可再申請政府補助，實用與美感並重。
