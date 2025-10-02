聽新聞
文有行旅／學+溫泉 邂逅越後雪國

聯合報／ 本報訊

有行旅「越後雪國 文學溫泉的邂逅」將帶領旅人搭乘ＪＲ上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住作家川端康成屢訪湯澤所住「高半飯店」，探訪清津峽溪谷隧道，搭乘湯澤高原空中纜車，造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET」。

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二六年一月十九日至一月廿三日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網：https://pse.is/86xvkx

文學 溫泉

