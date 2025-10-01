寶格冰淇淋十年蛻變 以「深層淬咖啡」開啟感官體驗革命

走過十年淬鍊，以「純粹冰淇淋」起家的中部冰淇淋品牌名店「Bulga寶格冰淇淋」，1日宣布品牌戰略升級，正式轉型以「深層淬咖啡」為核心的風味體驗空間，挑戰台灣咖啡市場的新格局。寶格創辦人楊俊男強調，這不只是產品擴張，更是一場「如何喝懂咖啡」的體驗式革命。

隱身在台中勤美誠品商圈的寶格冰淇淋，以製作、販售精品冰淇淋起家，以綿密細緻的口感與好滋味而聞名，並與國內包括雲品集團、台中臻愛會館等60餘家飯店及婚宴會館合作，不僅深受在地消費者喜愛，也有許多客人特地從外縣市遠道而來。

楊俊男指出，台灣咖啡文化雖然蓬勃，但多數消費者習慣快速喝完一杯咖啡，卻很少真正「讀懂」其中的風味。寶格因此將自身擅長的「冰淬技術」延伸至咖啡領域，開創「深層淬咖啡」，透過純水低溫慢速萃取，完整保留咖啡的細膩香氣與風土個性。

「深層淬咖啡」擁有兩大創新，首先是低溫慢萃，純粹原味：不同於傳統熱沖，長時間低溫萃取能避免高溫造成的苦澀與燥熱，完整展現咖啡豆的果酸、花香與層次。

其次是對比品飲，味覺教育：寶格首推「對比品飲組」，一次呈現四款不同產區或處理法的咖啡，讓消費者以味蕾親自辨識差異，例如耶加雪菲的柑橘花香與哥倫比亞的堅果可可韻。

為營造更完整的體驗，寶格特別選用威士忌聞香杯盛裝咖啡，引導消費者先嗅聞香氣，再細品口感，同時搭配專屬冰淇淋與手工餅乾，讓咖啡香氣在甜點的加持下得以延續，創造立體而深刻的感官記憶。

楊俊男表示，寶格的目標不是單純販售飲品，而是希望透過「深層淬咖啡」引導消費者理解風味、品味咖啡靈魂，「十年是新的開始，我們要把冰淇淋的純粹精神，延伸到咖啡的每一個細節。」

寶格冰淇淋執行長陳苡榛表示，寶格自2016年於勤美誠品商圈成立，歷經近十年累積，現已不僅是冰淇淋店，更定位為「精品咖啡×冰淇淋甜點」的風味探索概念店，還將推出咖啡品飲組合、冰淇淋與手工餅乾禮盒，打造兼具體驗與伴手禮價值的台中新亮點。