韓星愛牌COVERNAT台灣首店來了！不只買到SOOBIN同款還可近距離合照

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供

韓國潮流品牌大軍，這兩年加速前進台灣。韓國知名休閒潮流品牌COVERNAT全台首店插旗台灣百貨核心戰區、信義商圈，今起正式進駐微風南山3樓。

自2008年創立以來，COVERNAT以中性、休閒時尚服飾風格，成為年輕世代喜愛品牌。COVERNAT同時也是許多韓流明星私服的愛用品牌，例如演員崔允智、秋泳愚、女團I-DLE的葉舒華都曾分享他們的「COVERNAT穿搭」。

COVERNAT服飾單品走的是韓系休閒風格，各式T恤、大學T、帽T、休閒褲、羽絨外套、棒球帽等，輕鬆搭配出日常率性風格。為慶祝全台首店開幕，COVERNAT以台灣在地的霓虹燈特色，將TAIWAN字體、鳳梨等元素融入設計，推出一系列台灣獨家限定商品，包含LOGO短袖上衣、帽子，以及以帽子造型設計的杯套吊飾。

韓流時尚在台持續火熱、韓星的愛用私服穿搭、小物，也帶動年輕世代追星話題，COVERNAT這次特別在現場設置全新代言人、韓團TOMORROW X TOGETHER成員SOOBIN崔秀彬的形象照打卡點，同時也可以買到SOOBIN同款服飾單品，從裡至外呈現韓系潮流魅力。

COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人SOOBIN。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
COVERNAT代言人崔允智。圖／COVERNAT提供
韓國休閒潮流品牌COVERNAT全台首店，正式進駐微風南山3樓。圖／COVERNAT提供
韓國休閒潮流品牌COVERNAT全台首店，正式進駐微風南山3樓。圖／COVERNAT提供
COVERNAT台灣限定系列。圖／COVERNAT提供
COVERNAT台灣限定系列。圖／COVERNAT提供
COVERNAT全台首店進駐微風南山3樓，推出全新代言人、韓團TOMORROW X TOGETHER成員SOOBIN的形象照打卡點。圖／COVERNAT提供
COVERNAT全台首店進駐微風南山3樓，推出全新代言人、韓團TOMORROW X TOGETHER成員SOOBIN的形象照打卡點。圖／COVERNAT提供

穿搭 韓流

