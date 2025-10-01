快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

華航攜手米其林綠星小小樹食 高空享受有機蔬食料理

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
即日起，華航桃園出發長程航線的西式早餐及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐 (VLML)，皆可享用此次與小小樹食聯名合作的機上蔬食料理。圖/華航提供
即日起，華航桃園出發長程航線的西式早餐及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐 (VLML)，皆可享用此次與小小樹食聯名合作的機上蔬食料理。圖/華航提供

華航空積極推廣蔬食文化，致力將永續理念融入空中餐飲，繼陽明春天純淨素食之後，再攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食，為高空旅程注入健康美味及永續兼具的創新體驗。自10月1日起，桃園出發長程航線的西式早餐，以及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，菜單皆可享用獨特有機的蔬食料理

華航表示，小小樹食此次聯名合作，為華航客製設計機上餐點，包括桃園飛往美加歐澳等長程航班三艙等西式早餐料理。豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜，天然健康的鹽烤紅地瓜，搭配口感綿密濃郁的乳酪醬，佐松露炒蛋；豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」，鬆軟吐司及鹹香奶油炒蛋、烤青花菜，滿足晨間食慾；經濟艙旅客可以選擇「洋菇法士達起司歐姆蛋」，香氣十足的起司歐姆蛋結合法士達 (紅/黃甜椒、青椒、洋蔥等)，在萬呎高空中也能享受層次豐富的風味組合。

華航指出，桃園出發之全航線各艙等推出專屬西式蛋奶素特別餐，每一道皆為精心打造的蔬食料理。豪華商務艙／商務艙餐點由前菜「蘆筍佐椰香柳橙醬」開場，蔬菜鮮脆帶有酸甜果香；「芭樂沙拉佐梅香醋醬」帶來清新口感；湯品為溫潤濃郁的「番茄蔬菜羅宋湯」，主菜由「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」招牌料理壓軸上場，菌菇的多汁與黑糖醬香交織出濃郁新食感。

豪華經濟艙的旅客將可品嚐「番茄沙拉佐薑汁酒醋醬」與「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」，燒海苔包裹下的米飯與綜合菇、雪裡紅等蔬食交織出自然鹹香，清爽且飽足；經濟艙則以「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」作為開胃前菜，再以充滿台灣在地特色的「小樹雞絲飯」以杏鮑菇絲搭配秘製調味醬入菜作為主餐。旅客最晚可於班機起飛24小時前透過華航網站完成預訂，搶先感受米其林蔬食品牌專為高空設計的美味創意。

華航說明，小小樹食自2022年起連續四年獲米其林綠星與必比登推薦肯定，以結合亞洲當代風味的蔬食料理聞名，顛覆大眾對素食的刻板印象，使用天然食材打造多層次的蔬食健康料理，並關注食材永續、碳排減量與支持在地小農，推廣「一周二次蔬食」的彈性飲食哲學，成功吸引葷食者也樂於嚐鮮。

華航豪華商務艙旅客可享用西式早餐「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜。圖/華航提供
華航豪華商務艙旅客可享用西式早餐「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜。圖/華航提供
華航攜手米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，推出全新聯名機上蛋奶素蔬食餐點。華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與小小樹食創辦人劉千瑞（右二）共同出席。圖/華航提供
華航攜手米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，推出全新聯名機上蛋奶素蔬食餐點。華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與小小樹食創辦人劉千瑞（右二）共同出席。圖/華航提供

料理 華航

延伸閱讀

華航攜手米其林綠星小小樹食 再推高空蔬食饗宴

守護在地銀髮長輩 華航中秋送暖到家

中秋節等連假商機 華航、長榮航股 外資喊買

MLB／響尾蛇隊台灣日 華航開球

相關新聞

衣服、鞋包都被神出來！北捷「飛踢男」行頭引熱議 網笑：買起來

台北捷運車廂日前爆發長者逼讓座進而引發肢體衝突，一名手持多袋物品及雨傘的白髮老婦，疑不滿一名男乘客不讓座，於是敲打該位民...

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成114年第3季3車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛包含LEXUS RX、M...

知名連鎖燒肉違規使用金箔挨罰3萬 月餅老店新建成標示不完整也挨罰

中秋節將至，民眾除互相贈送月餅禮盒，吃燒烤也是習俗之一。衛福部食藥署近期執行114年度中秋複合式專案，知名燒肉品牌「森森...

看好普發現金1萬元激勵效果 遠百：周年慶檔期業績挑戰成長3%

遠東百貨周年慶即將開跑，今年消費信心受到關稅、匯率等因素影響，民眾縮手的情況明顯，也讓百貨經營環境十分辛苦，但遠百營運長...

Dyson「鉛筆吸塵器」登台！360度靈活轉向、雙向光學吸頭打掃零死角

居家清潔市場競爭越來越激烈，品牌紛紛推出創新產品搶市。Dyson在台推出品牌史上最輕巧的「鉛筆吸塵器」，以極纖細設計與創...

Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。