華航攜手米其林綠星小小樹食 高空享受有機蔬食料理

中華航空積極推廣蔬食文化，致力將永續理念融入空中餐飲，繼陽明春天純淨素食之後，再攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食，為高空旅程注入健康美味及永續兼具的創新體驗。自10月1日起，桃園出發長程航線的西式早餐，以及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，菜單皆可享用獨特有機的蔬食料理。

華航表示，小小樹食此次聯名合作，為華航客製設計機上餐點，包括桃園飛往美加歐澳等長程航班三艙等西式早餐料理。豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜，天然健康的鹽烤紅地瓜，搭配口感綿密濃郁的乳酪醬，佐松露炒蛋；豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」，鬆軟吐司及鹹香奶油炒蛋、烤青花菜，滿足晨間食慾；經濟艙旅客可以選擇「洋菇法士達起司歐姆蛋」，香氣十足的起司歐姆蛋結合法士達 (紅/黃甜椒、青椒、洋蔥等)，在萬呎高空中也能享受層次豐富的風味組合。

華航指出，桃園出發之全航線各艙等推出專屬西式蛋奶素特別餐，每一道皆為精心打造的蔬食料理。豪華商務艙／商務艙餐點由前菜「蘆筍佐椰香柳橙醬」開場，蔬菜鮮脆帶有酸甜果香；「芭樂沙拉佐梅香醋醬」帶來清新口感；湯品為溫潤濃郁的「番茄蔬菜羅宋湯」，主菜由「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」招牌料理壓軸上場，菌菇的多汁與黑糖醬香交織出濃郁新食感。

豪華經濟艙的旅客將可品嚐「番茄沙拉佐薑汁酒醋醬」與「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」，燒海苔包裹下的米飯與綜合菇、雪裡紅等蔬食交織出自然鹹香，清爽且飽足；經濟艙則以「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」作為開胃前菜，再以充滿台灣在地特色的「小樹雞絲飯」以杏鮑菇絲搭配秘製調味醬入菜作為主餐。旅客最晚可於班機起飛24小時前透過華航網站完成預訂，搶先感受米其林蔬食品牌專為高空設計的美味創意。