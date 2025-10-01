快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

華航攜手米其林綠星小小樹食 再推高空蔬食饗宴

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
華航豪華商務艙旅客可享用西式早餐「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜。華航提供
華航豪華商務艙旅客可享用西式早餐「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜。華航提供

華航機上餐飲再推新蔬食！繼陽明春天純淨素食之後，華航今（1）日再宣布攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食。自10月1日起，桃園出發長程航線的西式早餐，以及桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，菜單皆可享用獨特有機的蔬食料理

此次聯名合作，小小樹食為華航客製設計機上餐點，包括桃園飛往美加歐澳等長程航班三艙等西式早餐料理。豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜，天然健康的鹽烤紅地瓜，搭配口感綿密濃郁的乳酪醬，佐松露炒蛋；在豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」，鬆軟吐司及鹹香奶油炒蛋、烤青花菜，滿足晨間食慾；經濟艙旅客可以選擇「洋菇法士達起司歐姆蛋」，香氣十足的起司歐姆蛋結合法士達 (紅/黃甜椒、青椒、洋蔥等)，在萬呎高空中也能享受層次豐富的風味組合。

同時，華航於桃園出發之全航線各艙等推出專屬西式蛋奶素特別餐，每一道皆為精心打造的蔬食料理。豪華商務艙／商務艙餐點由前菜「蘆筍佐椰香柳橙醬」開場，蔬菜鮮脆帶有酸甜果香；「芭樂沙拉佐梅香醋醬」帶來清新口感；湯品為溫潤濃郁的「番茄蔬菜羅宋湯」，主菜由「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」招牌料理壓軸上場，菌菇的多汁與黑糖醬香交織出濃郁新食感。

豪華經濟艙的旅客將可品嚐「番茄沙拉佐薑汁酒醋醬」與「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」，燒海苔包裹下的米飯與綜合菇、雪裡紅等蔬食交織出自然鹹香，清爽且飽足；經濟艙則以「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」作為開胃前菜，再以充滿台灣在地特色的「小樹雞絲飯」以杏鮑菇絲搭配秘製調味醬入菜作為主餐，打造一場兼具風味與營養的輕盈饗宴。旅客最晚可於班機起飛 24 小時前透過華航網站完成預訂，搶先感受米其林蔬食品牌專為高空設計的美味創意。

小小樹食以結合亞洲當代風味的蔬食料理聞名，顛覆大眾對素食的刻板印象，使用天然食材打造多層次的蔬食健康料理，並關注食材永續、碳排減量與支持在地小農，推廣「一周二次蔬食」的彈性飲食哲學，成功吸引葷食者也樂於嚐鮮。小小樹食自2022年起連續四年獲米其林綠星與必比登推薦的肯定，帶領台灣蔬食文化進入新境界。

華航攜手米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，推出全新聯名機上蛋奶素蔬食餐點。華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與小小樹食創辦人劉千瑞（右二）共同出席。華航提供
華航攜手米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，推出全新聯名機上蛋奶素蔬食餐點。華航空品營銷處處長曹志芬（左二）與小小樹食創辦人劉千瑞（右二）共同出席。華航提供

