Dyson「鉛筆吸塵器」登台！360度靈活轉向、雙向光學吸頭打掃零死角

居家清潔市場競爭越來越激烈，品牌紛紛推出創新產品搶市。Dyson在台推出品牌史上最輕巧的「鉛筆吸塵器」，以極纖細設計與創新集塵科技重新定義吸塵體驗；石頭科技則鎖定毛孩家庭，發表H60 Hub Pro零纏抗敏自動集塵吸塵器，結合強效吸力、長效集塵與抗敏設計，打造高效率潔淨方案。

勇於突破創新的Dyson宣布在台推出最新鉛筆吸塵器Dyson PencilVac Fluffycones，品牌史上最輕巧，主機僅0.92公斤、直徑38毫米，搭載Dyson最小最快、轉速高達140,000rpm的馬達，並配備雙重全密封過濾系統與12層摺疊濾網，能捕捉99.99%小至0.3微米的微塵，有效避免二次汙染。為了達成輕巧纖細設計，Dyson這次捨棄經典圓錐氣旋科技，採用全新氣流壓縮集塵筒設計，0.08L容量具備5倍集塵效能，還可一鍵按壓快速清空避免揚塵。

鉛筆吸塵器最大特色是搭載Fluffycones四錐全向吸頭，支援360度靈活轉向與75毫米低矮家具底部清潔，還有超省力的自動返回功能，並具無縫貼邊設計及雙向光學探測系統，能清晰照出隱形微塵，同時以防纏繞導流技術解決長髮與寵物毛髮清潔難題。另配備二合一隙縫吸頭與無纏結錐形吸頭，能輕鬆清理家具縫隙、高處灰塵及沙發、床墊與汽車上的毛髮，全面解決居家盲區清潔需求。

石頭科技則是瞄準毛孩家庭，推出全新H60 Hub Pro零纏抗敏自動集塵吸塵器，主打170AW強效吸力，可迅速吸除地毯與地板髒污。吸頭搭載綠光顯塵照明，並支援多吸頭切換，靈活應對不同清潔場景。搭配自動集塵與3L大容量塵袋設計，可實現100天免倒垃圾，操作更輕鬆不髒手。