Dyson「鉛筆吸塵器」登台！360度靈活轉向、雙向光學吸頭打掃零死角

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器採用全新的Fluffycones四錐全向吸頭，雙向光學探測系統灰塵髒污無所遁形。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器採用全新的Fluffycones四錐全向吸頭，雙向光學探測系統灰塵髒污無所遁形。記者黃筱晴／攝影

居家清潔市場競爭越來越激烈，品牌紛紛推出創新產品搶市。Dyson在台推出品牌史上最輕巧的「鉛筆吸塵器」，以極纖細設計與創新集塵科技重新定義吸塵體驗；石頭科技則鎖定毛孩家庭，發表H60 Hub Pro零纏抗敏自動集塵吸塵器，結合強效吸力、長效集塵與抗敏設計，打造高效率潔淨方案。

勇於突破創新的Dyson宣布在台推出最新鉛筆吸塵器Dyson PencilVac Fluffycones，品牌史上最輕巧，主機僅0.92公斤、直徑38毫米，搭載Dyson最小最快、轉速高達140,000rpm的馬達，並配備雙重全密封過濾系統與12層摺疊濾網，能捕捉99.99%小至0.3微米的微塵，有效避免二次汙染。為了達成輕巧纖細設計，Dyson這次捨棄經典圓錐氣旋科技，採用全新氣流壓縮集塵筒設計，0.08L容量具備5倍集塵效能，還可一鍵按壓快速清空避免揚塵。

鉛筆吸塵器最大特色是搭載Fluffycones四錐全向吸頭，支援360度靈活轉向與75毫米低矮家具底部清潔，還有超省力的自動返回功能，並具無縫貼邊設計及雙向光學探測系統，能清晰照出隱形微塵，同時以防纏繞導流技術解決長髮與寵物毛髮清潔難題。另配備二合一隙縫吸頭與無纏結錐形吸頭，能輕鬆清理家具縫隙、高處灰塵及沙發、床墊與汽車上的毛髮，全面解決居家盲區清潔需求。

石頭科技則是瞄準毛孩家庭，推出全新H60 Hub Pro零纏抗敏自動集塵吸塵器，主打170AW強效吸力，可迅速吸除地毯與地板髒污。吸頭搭載綠光顯塵照明，並支援多吸頭切換，靈活應對不同清潔場景。搭配自動集塵與3L大容量塵袋設計，可實現100天免倒垃圾，操作更輕鬆不髒手。

針對毛髮纏繞難題，H60 Hub Pro配備JawScrapers鯊齒混合動力刷，通過SGS零纏繞認證，能以每分鐘7200次強勁拍打深層清理毛髮。其過濾系統亦獲國際過敏關懷認證，有效降低過敏風險，特別適合有毛孩或敏感體質的家庭。同時，H60 Hub Pro首創「5合1全能空間站」，集結自動集塵、過濾、抗敏、充電與收納功能，配件集中收納不凌亂，全面提升居家清潔效率。

集塵筒容量約0.08L，內建真空壓縮機制，達到5倍集塵容量；而全新集塵筒清空系統，只需一鍵按壓即可將灰塵推入垃圾桶，避免與灰塵直接接觸並減少揚塵。記者黃筱晴／攝影
集塵筒容量約0.08L，內建真空壓縮機制，達到5倍集塵容量；而全新集塵筒清空系統，只需一鍵按壓即可將灰塵推入垃圾桶，避免與灰塵直接接觸並減少揚塵。記者黃筱晴／攝影
石頭科技H60 Hub Pro具備全能自動大容量儲塵基座，具備人體工學高度設計，使用過程更省力。圖／石頭科技提供
石頭科技H60 Hub Pro具備全能自動大容量儲塵基座，具備人體工學高度設計，使用過程更省力。圖／石頭科技提供
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器延續與Dyson Supersonic r吹風機相同的38毫米直徑精準握把設計，模式、電量一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器延續與Dyson Supersonic r吹風機相同的38毫米直徑精準握把設計，模式、電量一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器採用全新的Fluffycones四錐全向吸頭，具360度靈活轉向技術及雙向光學探測系統。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器採用全新的Fluffycones四錐全向吸頭，具360度靈活轉向技術及雙向光學探測系統。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器共配備Fluffycones四錐全向吸頭、可旋轉二合一隙縫吸頭以及無纏結錐型吸頭，多元配備滿足不同家庭的清潔需求。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器共配備Fluffycones四錐全向吸頭、可旋轉二合一隙縫吸頭以及無纏結錐型吸頭，多元配備滿足不同家庭的清潔需求。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器即日起至10月15日開放預購，建議售價21,900元，預購期間雙電池組不加價，同享21,900元優惠。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器即日起至10月15日開放預購，建議售價21,900元，預購期間雙電池組不加價，同享21,900元優惠。記者黃筱晴／攝影
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器以簡約時尚的設計風格，獨特美學完美融入現代居家空間。圖／Dyson提供
Dyson PencilVac Fluffycones鉛筆吸塵器以簡約時尚的設計風格，獨特美學完美融入現代居家空間。圖／Dyson提供

