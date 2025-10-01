聽新聞
名廚炸雞對決10月登場！林明健迎戰Zaap主廚AJ 每人780元吃雙拼
由名廚林明健（Chef Kin）主理的「Afterglo餐酒館」，自四月起固定於每月最後一個星期一舉辦「Cock Fight炸雞爭霸」，邀請不同名廚以「炸雞」為主題，展開創意對決。在10月27日將迎來第六回合，特別邀請米其林推薦泰式餐廳「Zaap Taipei」主廚簡士㨗（Chef AJ）同場比拼。
活動當晚，兩位主廚將各自推出一款創意炸雞料理，食客可用780元＋10%同時品嘗兩道佳餚，並於現場投票選出優勝。比賽將分別於「Afterglo」與姐妹餐廳「Golden」舉行，場次包含「Afterglo」的 18:00、18:30與20:30、21:00，以及「Golden」的19:00，座位有限，即日起開放預訂。
在即將到來的賽事中，擅長融入南洋元素的Chef Kin，將迎戰專精泰式料理的Chef AJ。位於信義區的「Zaap Taipei 」，以泰語「Zaap（夠味）」為名，主打香料自製、原汁原味，招牌料理包括「火山排骨清湯」與「香料炸雞翅」。Chef AJ曾任職於台北喜來登「Sukhothai」，師承多位泰籍名廚，並多次赴泰國考察學習，風格兼顧道地與現代。這場對決中，兩位主廚將如何詮釋香料與炸雞的無限可能，備受矚目。
◎Cock Fight炸雞爭霸第六回合
．日期：2025年10月27日（週一）
．場次：Afterglo 第一場18：00 / 18：30、第二場20：30 / 21：00；Golden 19：00
．售價：每人780元+10% 享兩位主廚炸雞料理
