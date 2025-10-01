名廚炸雞對決10月登場！林明健迎戰Zaap主廚AJ 每人780元吃雙拼

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Afterglo第六場炸雞對決，邀請米其林推薦人氣泰式餐廳「Zaap Taipei」主廚簡士㨗（Chef AJ）。圖／Afterglo提供
Afterglo第六場炸雞對決，邀請米其林推薦人氣泰式餐廳「Zaap Taipei」主廚簡士㨗（Chef AJ）。圖／Afterglo提供

由名廚林明健（Chef Kin）主理的「Afterglo餐酒館」，自四月起固定於每月最後一個星期一舉辦「Cock Fight炸雞爭霸」，邀請不同名廚以「炸雞」為主題，展開創意對決。在10月27日將迎來第六回合，特別邀請米其林推薦泰式餐廳「Zaap Taipei」主廚簡士㨗（Chef AJ）同場比拼。

活動當晚，兩位主廚將各自推出一款創意炸雞料理，食客可用780元＋10%同時品嘗兩道佳餚，並於現場投票選出優勝。比賽將分別於「Afterglo」與姐妹餐廳「Golden」舉行，場次包含「Afterglo」的 18:00、18:30與20:30、21:00，以及「Golden」的19:00，座位有限，即日起開放預訂。

在即將到來的賽事中，擅長融入南洋元素的Chef Kin，將迎戰專精泰式料理的Chef AJ。位於信義區的「Zaap Taipei 」，以泰語「Zaap（夠味）」為名，主打香料自製、原汁原味，招牌料理包括「火山排骨清湯」與「香料炸雞翅」。Chef AJ曾任職於台北喜來登「Sukhothai」，師承多位泰籍名廚，並多次赴泰國考察學習，風格兼顧道地與現代。這場對決中，兩位主廚將如何詮釋香料與炸雞的無限可能，備受矚目。

◎Cock Fight炸雞爭霸第六回合

．日期：2025年10月27日（週一）

．場次：Afterglo 第一場18：00 / 18：30、第二場20：30 / 21：00；Golden 19：00

．售價：每人780元+10% 享兩位主廚炸雞料理

．預約：https://reurl.cc/9DQDrX

「Afterglo 餐酒館」位於台北晶華酒店地下一樓。圖／Afterglo提供
「Afterglo 餐酒館」位於台北晶華酒店地下一樓。圖／Afterglo提供
「Afterglo 餐酒館」主廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo提供
「Afterglo 餐酒館」主廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo提供
兩位名廚將以「炸雞」（示意圖）為主題，展開創意對決。圖／Afterglo提供
兩位名廚將以「炸雞」（示意圖）為主題，展開創意對決。圖／Afterglo提供

餐廳 米其林

