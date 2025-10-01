聽新聞
衣服、鞋包都被神出來！北捷「飛踢男」行頭引熱議 網笑：買起來
台北捷運車廂日前爆發長者逼讓座進而引發肢體衝突，一名手持多袋物品及雨傘的白髮老婦，疑不滿一名男乘客不讓座，於是敲打該位民眾，不料男乘客先將手上紙袋交給同車乘客保管，接著起身猛踹對方一腳，引起圍觀民眾驚呼。影片流出後，網友除熱議起「精品紙袋」，同時也陸續「神出」男乘客的行頭，不少人留言笑稱「好有品味的穿搭！」、「看來要努力存錢了！」。
這起北捷衝突事件，從昨日影片流出被大肆報導後，至今仍餘波盪漾，有網友發現該老婦是中研院研討會的「傳說人物」，黑歷史一堆；而今天（1日）早上，老婦又因為在超商鬧事而被警方逮捕，經查還是一名竊盜通緝犯。
此外，在社群上也有不少網友開「副本」討論起男乘客的行頭，除了該乘客「出腳」前，託人保管的提袋是來自日本設計師三宅一生於2013年推出的男裝支線「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」以外，身上穿的洋裝則是以「摺縐設計」聞名的品牌支線「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」，包包也是來自三宅一生的支線「BAO BAO」系列；至於踹人的小白鞋，則疑似來自台灣平價品牌lativ，不過該鞋款官網僅剩黑色。
而經過這一事件，日本設計師品牌三宅一生也意外成為社群討論大熱點，有網友就留言說到「認真覺得三宅一生要寄一下公關品給這位男子，根本免費走一波大行銷！」、「最佳的置入性行銷手法！」、「捷運防身必須買起來！」；但由於三宅一生的商品單價並不便宜，也有網友看完售價後，笑說「看來要努力賺錢了！」。
