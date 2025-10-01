26春夏米蘭時裝周／VERSACE、Ferragamo鮮豔 章子怡賞ARMANI最後一舞

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
章子怡出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
章子怡出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

2026春夏米蘭時裝周甫落幕。Ferragamo創意總監Maximilian Davis回溯至1920年代，探索品牌創立的時期。異國風情的印花與材質、地下酒吧風格的西裝、直線剪裁的蕾絲拼接吊帶裙、低腰與深開背的連身裙等，重新塑造了「咆哮的二十年代」。男裝則可見哈林文藝復興時期的寬鬆西裝（zoot suits）與頹魅張揚的紳士風格，而男士領帶則被重新演繹為纏繞無尾禮服腰間的絲巾式腰帶，或拼接成拼布洋裝。

VERSACE迎來由今年剛上任的總創意總監Dario Vitale打造的第一季2026春夏系列。大秀於米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）舉辦，設計以品牌檔案資料為靈感、回歸核心。設計結合古典主義剪裁與街頭感性，融合大量飽滿絢麗的色彩。刺繡皮革夾克、毛衣疊襯衫、結合俐落的輪廓與緊身垂墜設計和標誌性的混合金屬禮服，讓人想起品牌80年代的性感風格。

而Giorgio Armani和Emporio Armani則是傳奇設計師Giorgio Armani生前掌理的最後一個系列。Giorgio Armani本季於布雷拉畫廊（Pinacoteca di Brera）舉辦大秀，設計靈感來自地中海潘泰萊里亞島上火山岩與深色田野交錯、被蔚藍大海環抱的異域風情與自然野趣。大秀更特邀與Giorgio Armani淵源深厚的多位傳奇模特同台亮相，包括女星章子怡、品牌代言人胡歌、台北101董事長賈永婕等人也都出席看秀。

Emporio Armani本季則以旅途歸來、重返城市時的情感為靈感，整體呈現輕盈修長的輪廓和中性色調，透過伊卡紮染織物（IKAT）、束腳寬褲、和式繫釦與腰封、精緻的拉菲草鉤織帽飾、遊牧風格包款與尖頭平底涼鞋，表達旅行的主題，同時也融入摩登從容的都市衣櫥，經典穿搭法則亦不斷被重構，馬甲為本季重點單品。

台北101董事長賈永婕出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
台北101董事長賈永婕出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
VERSACE 2026春夏系列大膽的色彩根植於品牌的經典傳承。圖／VERSACE提供
VERSACE 2026春夏系列大膽的色彩根植於品牌的經典傳承。圖／VERSACE提供
Ferragamo 2026春夏系列回溯至1920年代的多元風格。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026春夏系列回溯至1920年代的多元風格。圖／Ferragamo提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
Ferragamo 2026春夏系列男裝結合哈林文藝復興時期的寬鬆西裝（zoot suits）與頹魅張揚的紳士風格。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026春夏系列男裝結合哈林文藝復興時期的寬鬆西裝（zoot suits）與頹魅張揚的紳士風格。圖／Ferragamo提供
Emporio Armani 2026春夏系列以服裝捕捉旅途歸來、重返城市時的心情。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2026春夏系列以服裝捕捉旅途歸來、重返城市時的心情。圖／Emporio Armani提供
VERSACE 2026春夏系列融合古典主義與街頭感性。圖／VERSACE提供
VERSACE 2026春夏系列融合古典主義與街頭感性。圖／VERSACE提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列是Giorgio Armani生前親自操刀的收官之作。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列是Giorgio Armani生前親自操刀的收官之作。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列是Giorgio Armani生前親自操刀的收官之作。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列是Giorgio Armani生前親自操刀的收官之作。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
娜歐蜜華茲出席Ferragamo 2026春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
娜歐蜜華茲出席Ferragamo 2026春夏系列大秀。圖／Ferragamo提供
品牌大使白鹿出席Emporio Armani2026春夏系列大秀。圖／Emporio Armani提供
品牌大使白鹿出席Emporio Armani2026春夏系列大秀。圖／Emporio Armani提供
Ferragamo 2026春夏系列以絲質緞面材質與流蘇裝飾重新演繹1920年代風情。圖／Ferragamo提供
Ferragamo 2026春夏系列以絲質緞面材質與流蘇裝飾重新演繹1920年代風情。圖／Ferragamo提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列。圖／GIORGIO ARMANI提供
Emporio Armani2026春夏系列大秀。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani2026春夏系列大秀。圖／Emporio Armani提供
VERSACE 2026春夏系列融合了各種絢麗色彩。圖／VERSACE提供
VERSACE 2026春夏系列融合了各種絢麗色彩。圖／VERSACE提供
胡歌出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供
胡歌出席GIORGIO ARMANI 2026春夏女裝系列大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

