26春夏米蘭時裝周／VERSACE、Ferragamo鮮豔 章子怡賞ARMANI最後一舞

2026春夏米蘭時裝周甫落幕。Ferragamo創意總監Maximilian Davis回溯至1920年代，探索品牌創立的時期。異國風情的印花與材質、地下酒吧風格的西裝、直線剪裁的蕾絲拼接吊帶裙、低腰與深開背的連身裙等，重新塑造了「咆哮的二十年代」。男裝則可見哈林文藝復興時期的寬鬆西裝（zoot suits）與頹魅張揚的紳士風格，而男士領帶則被重新演繹為纏繞無尾禮服腰間的絲巾式腰帶，或拼接成拼布洋裝。

VERSACE迎來由今年剛上任的總創意總監Dario Vitale打造的第一季2026春夏系列。大秀於米蘭皮納科泰克安布羅休納美術館（Pinacoteca Ambrosiana）舉辦，設計以品牌檔案資料為靈感、回歸核心。設計結合古典主義剪裁與街頭感性，融合大量飽滿絢麗的色彩。刺繡皮革夾克、毛衣疊襯衫、結合俐落的輪廓與緊身垂墜設計和標誌性的混合金屬禮服，讓人想起品牌80年代的性感風格。

而Giorgio Armani和Emporio Armani則是傳奇設計師Giorgio Armani生前掌理的最後一個系列。Giorgio Armani本季於布雷拉畫廊（Pinacoteca di Brera）舉辦大秀，設計靈感來自地中海潘泰萊里亞島上火山岩與深色田野交錯、被蔚藍大海環抱的異域風情與自然野趣。大秀更特邀與Giorgio Armani淵源深厚的多位傳奇模特同台亮相，包括女星章子怡、品牌代言人胡歌、台北101董事長賈永婕等人也都出席看秀。