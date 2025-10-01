新光三越 x 現代百貨聯名快閃！STAND OIL打頭陣 台灣首間旗艦店在這區

新光三越首度攜手韓國現代百貨，推出跨國百貨聯名快閃企劃，鎖定Z世代消費者並以「韓風選物精神」為核心，現代百貨精選11個社群熱搜韓國品牌輪番登場，即起由「STAND OIL」率先打頭陣，此外，STAND OIL也帶來好消息，由韓國品牌方直營的台灣首間旗艦店將座落台北中山站商圈，預計11月中下旬開幕。

以包款為主打的STAND OIL去年就在新光三越信義A11快閃過，不到一個月的限時快閃店創造出亮眼的業績，也讓韓國品牌方認真思考在台展店的可能性。

正在信義A11展開的新光三越x韓國現代百貨聯名快閃，先發品牌STAND OIL下重本打造韓國聖水店裝潢，帶來與韓國同步上市的2025秋冬系列。

秋冬系列的主打單品Breezy Bag柔軟材質結合側邊褶皺設計，展現立體輪廓，實用的大容量也是秋冬新品的一大重點，最大可以放到14寸的Macbook。同時上市的「Star Pods Keyring」以立體星星形狀設計為特點，搭配Breezy Bag可同時展現實用性和時尚性。

第二主打款也是一款大容量包包Velow Bag，柔軟自然的垂墜線條，搭配立體方形輪廓。共推出黑色和栗色，黑色是皮革光澤面，而栗色則是採用仿麂皮觸感材質，柔軟可摺疊的包體為一大特色。

再來是以復古托特包的結構感注入現代設計的Square Bowling Bag，提把可透過金屬釦具調整長度，依需求變換手提或肩背方式。除了今年主打色酒紅色之外，還推出煙霧棕色，質感配色加上仿麂皮觸感，也是秋冬推薦入手款。