直飛熊本沖繩年底出發 林俊憲：科技航線台南起飛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲說，台南直飛日本熊本及沖繩兩條國際線，今年底出發。圖／擷取林俊憲臉書畫面
民進黨台南市立委林俊憲今天在臉書表示，爭取多時的台南飛日本航線，民航局與虎航通知他，將將在今年底推出台南飛日本熊本及沖繩兩條國際線，台南的鄉親再也不用到桃園或高雄，可就近從台南直飛日本。

林俊憲說，今年4月，他向交通部長質詢，爭取台南機場復飛國際航線；並在7月拜會虎航董事長，極力推薦「台南飛日本」航線。特別是台積電在熊本設廠後，南科和熊本的交流日益密切，去年有40萬人次飛往熊本。未來，這條「科技航線」將連結世界兩大半導體重鎮，也因此能確保航線長久穩定經營。

他說，日本沖繩也是台灣人最愛的旅遊的地方之一，光是去年就有120萬人到沖繩，若能成功開闢「台南飛沖繩」航線，對台南鄉親而言，旅遊非常方便。很開心的是，今天收到民航局長、虎航董事長通知，即將在年底推出「台南飛熊本」及「台南飛沖繩」兩條國際線，預計每周各兩班。未來，台南鄉親，再也不用遠赴桃園或高雄，而能就近從台南直飛日本。

林俊憲表示，隨著台南機場復飛，不僅方便兩地旅客往來，也能吸引日本遊客來台觀光，親身體驗台南身為歷史文化之都的魅力。接下來，他會向觀光署爭取資源，積極推動日人來台南觀光。

台南機場 日本 航線

