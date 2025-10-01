快訊

高原騎士釀酒師交棒！謝幕之作「雪莉天空19年」限量登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高原騎士在傳奇釀酒師Gordon Motion功成身退之際，推出華麗謝幕之作「Sherry Skies雪莉天空19年」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於蘇格蘭奧克尼群島、擁有逾227年歷史的高原騎士酒廠，以獨特的島嶼風土與石楠花泥煤聞名於世。近30年來，首席釀酒師Gordon Motion以創意與精準用桶工藝，打造出多款經典威士忌。今年7月31日，他正式功成身退，酒廠也推出其謝幕之作「Sherry Skies雪莉天空19年」，並宣布由Marc Watson接任新任首席釀酒師。

傳奇釀酒師Gordon Motion自1998年加入高原騎士，締造許多令威士忌迷驚嘆的經典之作，從高原騎士21年、30年、40年，到創廠迄今最高年份的56年，皆出自Gordon Motion的精心打造。Gordon Motion表示：「我要特別感謝高原騎士，讓這裡成為我近三十年的家，回首這段歲月，有許多特別又難忘的時刻，能成為偉大的高原騎士一份子，是莫大榮耀，更是一段無窮樂趣的冒險。」

這次的謝幕之作「Sherry Skies雪莉天空19年」，由Gordon Motion精選出九只橡木桶勾兌而成，酒款設計靈感取自奧克尼群島夏季日落的絢爛晚霞，酒液呈現自然深銅色澤，100%源於橡木桶的天然熟成，彷彿凝聚島嶼夕陽的溫暖光輝。

「Sherry Skies雪莉天空19年」洋溢高原騎士經典的石楠花蜜燻香，雪莉橡木桶所賦予的果乾與香料氣息層層展開，尾韻悠長而甜美；酒精濃度48.8%，容量700ml，建議售價新台幣10,800元。每瓶威士忌均附上Gordon Motion的親筆簽名信，向多年來支持高原騎士的愛好者致上最誠摯的感謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

