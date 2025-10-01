Dyson最輕巧吸塵器在台亮相！瞄準居家美學與極致輕量化市場

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
全新Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器，能靈活應對家中各種清掃死角，更配備「免觸碰清空集塵筒」，打造便捷的吸塵體驗。公司提供。
家電科技品牌Dyson 1日正式在台推出迄今最纖巧的無線吸塵器Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器，主打極致輕量化與未來居家美學。PencilVac™主機身重量僅0.92公斤，握把直徑僅38毫米，並首創360度靈活轉向技術的Fluffycones™四錐全向吸頭，以極致纖巧設計結合強勁清潔效能，瞄準追求設計感與清潔便利性的高端居家市場，建議售價為21,900元，即日起開放預購。

極致輕巧與強勁馬達兼備 過濾系統達旗艦級標準

PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器延續與Dyson Supersonic r™吹風機相同的38毫米精準握把設計，在主機僅0.92公斤的輕巧機身中，整合Dyson迄今最小、最快的馬達，轉速高達140,000rpm。

在過濾系統方面，該機配備雙重全密封過濾系統，精密折疊濾網運用12層立體設計，官方數據指出，能夠高效捕捉高達99.99%小至0.3微米的微塵，有效避免清掃過程中的二次汙染，在輕巧外型與旗艦級清潔效能之間取得技術平衡。

首創四錐全向吸頭 突破清潔死角與毛髮纏繞問題

Dyson強調，PencilVac™的核心創新在於其配備的Fluffycones™四錐全向吸頭。此吸頭擁有360度靈活轉向技術，可深入低至75毫米的低矮家具底部。同時，吸頭採用無側邊蓋設計，實現無縫貼邊清潔，並搭載雙向光學探測系統（雙向LED燈光投射），讓地面隱形微塵清晰可見。

為解決長髮與寵物毛髮的纏繞痛點，Fluffycones™四錐全向吸頭配備防纏繞導流設計，透過四個雙向旋轉的錐形滾刷與尼龍纖維排列，能精確捲起並快速分離長髮，有效解決毛髮纏繞問題。

磁吸充電座融入居家美學 集塵筒容量壓縮達5倍

在使用者體驗與美學設計上，PencilVac™以簡約時尚線條，完美融入現代居家空間，並採一取即用磁吸式充電座設計。

儘管機身纖細，但該機導入全新氣流壓縮集塵筒清空系統，使僅0.08L的集塵筒容量，能透過內建真空壓縮機制，將灰塵與碎屑壓縮成團，達到5倍集塵容量。集塵筒清空只需一鍵按壓，可將灰塵推入垃圾桶，減少揚塵與直接接觸灰塵。

Dyson PencilVac™ Fluffycones鉛筆吸塵器於今日起至10月15日開放預購，建議售價為21,900元。預購期間同步推出雙電池組限定優惠，加贈電池不加價，預購期間價格維持21,900元。消費者可透過Dyson官方網站或全台新光三越專櫃進行體驗與預購。

沿襲Supersonic r™吹風機的相同直徑38mm，Dyson PencilVac™ Fluffycones打造最符合人體工學的設計，即使單手也能輕鬆握持。公司提供。
