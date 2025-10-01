R&B天王威肯The Weeknd聯名咖啡來了！Nespresso周年慶全優惠出爐

今天是10月1日「國際咖啡日」，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以「咖啡文化新浪潮」為題，導入Coffee Raves白日咖啡派對風潮，同時攜手全球R&B歌壇巨星威肯（The Weeknd），推出最新首款聯名咖啡「單一產區臻選咖啡—坦尚尼亞」。

全新上市的「單一產區臻選咖啡—坦尚尼亞」，嚴選自吉力馬札羅山的水洗阿拉比卡豆，展現明亮紅果香、細緻穀物香調與甘甜尾韻，風味層次分明，完美詮釋非洲咖啡文化的深厚底蘊。派對當天由Neo-Soul音樂人LINION與Discococo領銜DJ演出，將The Weeknd的經典曲目融合靈魂樂、電子與爵士元素，營造直擊人心的感染力道。現場也邀請人氣插畫家WHOSMiNG以似顏繪紀錄賓客的專屬回憶，讓咖啡與藝術能量延伸成獨一無二的體驗。