R&B天王威肯The Weeknd聯名咖啡來了！Nespresso周年慶全優惠出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso攜手加拿大R&B天王威肯The Weeknd推出聯名Samra Origins系列。圖/Nespresso提供
Nespresso攜手加拿大R&B天王威肯The Weeknd推出聯名Samra Origins系列。圖/Nespresso提供

今天是10月1日「國際咖啡日」，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以「咖啡文化新浪潮」為題，導入Coffee Raves白日咖啡派對風潮，同時攜手全球R&B歌壇巨星威肯（The Weeknd），推出最新首款聯名咖啡「單一產區臻選咖啡—坦尚尼亞」。

全新上市的「單一產區臻選咖啡—坦尚尼亞」，嚴選自吉力馬札羅山的水洗阿拉比卡豆，展現明亮紅果香、細緻穀物香調與甘甜尾韻，風味層次分明，完美詮釋非洲咖啡文化的深厚底蘊。派對當天由Neo-Soul音樂人LINION與Discococo領銜DJ演出，將The Weeknd的經典曲目融合靈魂樂、電子與爵士元素，營造直擊人心的感染力道。現場也邀請人氣插畫家WHOSMiNG以似顏繪紀錄賓客的專屬回憶，讓咖啡與藝術能量延伸成獨一無二的體驗。

為迎接國際咖啡日與周年慶，Nespresso祭出限時優惠，全系列咖啡機3,300元起，推薦周年慶限定、也是五星級飯店最愛的「Pixie五星典藏禮饗組」，包含Pixie質感咖啡機與經典12條咖啡膠囊禮盒，優惠價6,990元（原價8,520元），並加贈「法式膠囊儲存罐」。同時，威肯（The Weeknd）聯名的「單一產區臻選系列」100顆裝，同步推出周年慶95折優惠價2,451元，可同時享有坦尚尼亞- 紅果與穀物調、衣索比亞- 花果芬芳、印尼- 煙燻熱帶風味，以及哥倫比亞- 果酒香韻，為咖啡愛好者打造一場舌尖的風味旅行。

Nespresso周年慶限定，經典咖啡機3,300元起，輕鬆入手打造精緻咖啡生活。圖/Nespresso提供
Nespresso周年慶限定，經典咖啡機3,300元起，輕鬆入手打造精緻咖啡生活。圖/Nespresso提供
活動當天，邀請人氣插畫家WHOSMiNG繪製專屬似顏繪。圖/Nespresso提供
活動當天，邀請人氣插畫家WHOSMiNG繪製專屬似顏繪。圖/Nespresso提供

咖啡 周年慶 坦尚尼亞

