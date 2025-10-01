《熱烈》舞出青春與信念的「驚歎號」

《熱烈》是一部以街舞為主題的青春電影，由黃渤與王一博主演。故事圍繞著老將丁雷與年輕舞者陳爍，兩人因緣際會成為師徒般的存在，一起帶領舞團「驚歎號」走上更大舞台。整部片的核心落在「堅持與選擇」之間，既有青春的熱血與激情，也讓人看到面對現實誘惑時的掙扎。

最喜歡的是舞蹈場面的設計。從開場比賽到最後全國大賽，每一場舞步都充滿張力，音樂一響起，情緒就跟著被帶動。王一博飾演的陳爍，舞技自然不用多說，但更讓人印象深刻的是角色的堅韌和執著。他面對生活壓力和舞台挑戰，始終選擇不放棄，那種「永遠要跳下去」的精神很打動人心。

鴻聯國際／提供

黃渤則把丁雷這個角色演得很有厚度。他不是傳統的嚴厲教練，而是一個在名利和初心之間掙扎的大人。要不要接受金錢誘惑、要不要犧牲隊友，這些矛盾不只是戲劇張力，更聯想到現實中的選擇題。看著他一步步重新找回當初的熱情，很有共鳴。

鴻聯國際／提供

整部片的氛圍非常正能量。特別是在決賽時音樂故障，陳爍靠著觀眾的拍手打節奏完成表演，那一段真的會全身起雞皮疙瘩。舞台上的激情和觀眾的呼應，營造出一種「大家一起完成夢想」的感覺。甚至自己有一瞬間想著，如果人生低潮時也能遇到這樣的團隊支持，應該會是很幸福的事。

《熱烈》不僅僅是一部舞蹈電影，而是用舞蹈講述夢想與選擇的故事。它能讓人感受到青春的衝勁、夢想的重量，以及堅持到最後一刻的感動。假設如果你需要一部能讓心情被點燃的電影，《熱烈》會是很必要的選擇。

◎本文內容已獲 來一杯奶茶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。