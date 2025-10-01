26春夏巴黎時裝周／全身都是腿LISA甜妹妝容回歸 同框FELIX賞LV秀

路易威登（Louis Vuitton簡稱LV）於羅浮宮發表了2026春夏女裝系列大秀，女裝創意總監Nicolas Ghesquière將本季主題定調為品味生活藝術和親密情懷的頌揚，以精緻奢華的手法重新詮釋了舒適柔軟的居家服飾。包括法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）、艾瑪史東（Emma Stone）、千黛亞（Zendaya）、BLACKPINK成員Lisa、Stray Kids成員Felix等品牌大使及好友均出席看秀，眾星雲集。

大秀選址羅浮宮內在法國王后路易十四的母親奧地利的安妮曾經居住過的夏季行宮。舞台設計師兼設計師Marie-Anne Derville運用一系列跨越不同時代的家具和作品，鍍金天花板、17世紀壁畫、大理石地板與古典的拱形窗戶中，她創作出一個沉浸在18世紀至今的法式品味中當代公寓。包括藝術家Robert Wilson的作品；18世紀的木工大師Georges Jacob；1930年代Michel Dufet的裝飾藝術座椅；19世紀陶藝家Pierre-Adrien Dalpayrat的陶瓷雕塑，其中穿插她自己設計的家具，秀場如居家漫遊般充滿戲劇性。

「這系列某種程度上是對『親密』的讚頌，也是對生活藝術的詮釋：你知道的，為自己而穿，就像繞著自己的家中走一圈。」Ghesquière秀後在後台接受外媒訪問時說。服裝的設計透過自由不拘的手法，解放一般與「室內」服裝相關的原則和功能，一向以科幻與建築線條著稱的 Ghesquière，此次將焦點放回「家」的氛圍。毛絨浴袍剪裁外套、泰迪熊質感大衣、鬆軟針織毛衣與低襠短褲，取代了紅毯華服。輕盈的洋裝布料自然垂墜像古希臘長袍、棉質上衣搭配寬版真絲長褲、亮面錦緞襪子配涼鞋。自在的居家服飾被奢華材質提升。

不過這些細節則堪比高級訂製服的舒適設計，或者可以說是柔和未來感和古典氣息的皇宮貴族家居服：開場的輕紗滾邊吊帶上衣與褲裝，流露隱約歷史氣息；莓粉色真絲短裙，領口裝飾宮廷風情的羊羔毛；鑲滿寶石的淺粉色無袖長袍，遠觀宛如珍稀皮草，實則由刷絲真絲製成，並以腰帶束出線條，展現的是古老織造技術；另一套串珠流蘇裝則每根流蘇以漸層珠飾構成，走動間行程行程巧妙的視覺錯視感。