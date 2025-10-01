聽新聞
手上的藍調時光二重奏！RICHARD MILLE賽事風RM 30-01腕表添新色
向來以高科技、運動風格見長的瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE為旗下RM 30-01腕表發表了兩款新色配置：深藍色與白色的Quartz TPT®石英纖維款，以及TZP黑色陶瓷與Carbon TPT®碳纖維款，結合開放式特殊機制機芯與賽道DNA設計，展現一次手腕上的急速藍調二重奏。
向來與賽車、F1賽事多所連結的RICHARD MILLE，不僅是F1 Ferrari車隊的官方合作夥伴，並出現在多位頂級賽車手包含Lewis Hamilton、Fernando Alonso的手腕上，而RM 30-01腕表的開放式面盤上，同樣將這股賽道風格轉化為55小時的動力儲存顯示；11點鐘方向的On與Off字樣則可直觀理解可離合自動盤的咬合狀態，當動力儲存高於40小時就顯示為Off、低於40小時則為On，在動力的收放之間自動調節，避免機芯過度上鍊。開放式面盤的三點鐘方向並有著H、D、W的三種功能切換，可透過按壓表殼兩點鐘方向有著SELECTOR字樣的按鈕進行表冠的功能設計，分別調整時間（H）、調整日期（D）、為機芯上鍊（W）三種功能。
RM 30-01過往已發表過不同色彩、材質的配置，本次新作則使用高科技材質的深藍色搭配白色Quartz TPT®石英纖維款，另一款則為黝黑、酷炫的TZP黑色陶瓷與Carbon TPT®碳纖維款，兩只表款都使用了堅硬、輕量化的五級鈦合金底板與橋板，並使用具有鮮明賽道風格的RMAR2鏤空自動上鍊機芯；差別在於後者並在表冠加以藍色橡膠外圈，增添色彩的變化性，也讓操作更為便利。更因兩只新款都在色彩中加入了藍色細節，像高速節奏中的冷靜沉著，將熱情與理性並存、動靜自若。
